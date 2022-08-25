根據歷史經驗，當通膨見頂後一年，美國資產往往有不錯反彈，聯博表示，目前伺機布局美國多元資產配置，尋求長期報酬機會。

美國資產表現今年以來漲跌互見，但近期部分經濟數據佳音頻傳，如7月密西根大學消費者信心指數自底部反彈、7月消費者物價指數較6月回檔且低於市場預期、非農就業人數新增人數遠超出市場預期等等，顯示美國經濟在高通膨環境下韌性依舊；此外，美股多家科技與能源巨擘財報優於預期。

聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，造成部分通膨壓力上升的供應端限制似乎有緩解跡象，包括ISM製造業採購經理人指數的積壓訂單指數和供給交貨指數，都呈現自高峰下滑走勢。

對於聯準會的利率升息幅度，市場預期美國聯準會9月在2碼或3碼，趙心盈表示，目前，聯博仍維持升息2碼的預估，不過，此預期仍將隨著新數據出現會隨時調整。

趙心盈說，當消費者信心觸底或通膨見頂後一年，美國資產往往有不錯反彈，其中美股、美國非投資等級債券、美國可轉債平均有10％～25％的報酬率。和與之前升息循環相比，今年以來市場已陸續反應升息預期。

有鑑於此，在股、債、多元資產的布局上，趙心盈指出，可採取股、債各4成，多元分散資產2成的資產配置比例。在股票方面，在經濟成長放緩、通膨仍高與聯準會繼續緊縮貨幣政策的背景下，分散配置各類股票投資風格的標的具有相當意義。投資人可以美國大型成長股為主，輔以美國低波動股與價值股，並酌量配置大宗商品標的，動態調整股票曝險，將有助應對市場波動狀況。

在債市方面，近期非投資等級債有所反彈，趙心盈說，其評價面仍具吸引力，且基本面依舊良好，即便後續經濟放緩，由於非投資等級債信用品質佳、即將到期債券的比重低，預期違約率將維持低檔。隨著市場波動性上升，可轉債對股票市場的敏感度再次攀升；同時，可轉債的產業多集中於科技等成長型產業，對利率上升的敏感度較大，建議可相對減碼可轉債。儘管通膨隱憂仍在，但年初至今殖利率已相當程度走升，中性配置國庫券可望在低成長與市場擔心經濟衰退的環境下，提供分散市場波動風險的效益。

趙心盈觀察，隨著許多通膨可能減緩的數據出現，不利經濟成長的因素可能比市場擔憂的較輕微、較短暫；只是市場波動依舊，目前仍建議投資人需適當布局相對具防禦力的美國多元資產以利分散風險並掌握機會。