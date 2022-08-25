人民幣兌美元匯價最近五天累計下跌1％，離岸人民幣（CNH）低見6.8876，創下兩年低點。消息人士指出，針對機構大量買入美元、賣出人民幣的行動，至少有幾家銀行已經接到中國人民銀行的窗口指導，警告不要大舉賣出人民幣。

路透25日報導，消息人士表示，銀行若過度購買美元會接到人行電話查詢，有中資行交易員透露，人行或不希望人民幣匯率貶值過快，希望控制節奏。

報導稱，大陸外匯管理局則表示，當前大陸結售匯市場運行平穩，8月以來銀行結售匯和涉外收付款呈現雙順差局面，未見機構非理性大量購匯行為。

外管局表示，在美元近期快速上漲後，非美貨幣貶值，人民幣表現相對穩建，變動幅度遠低於其他主要貨幣，而大陸強勁的貿易順差和利用外資繼續在穩定跨境流動方面發揮基礎性作用。

外管局並指出，8月以來境外投資者總體淨買入大陸股票，體現人民幣資產的長期投資價值。