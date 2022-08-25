年底九合一選舉將至，民進黨新北市長參選人林佳龍也積極備戰，他今（25）日搶先公開了明天的行程，將與立委江永昌和羅致政一同參拜五間宮廟。

林佳龍指出，明天（26日）將到中和、板橋，分別與兩地的戰區負責人、立委江永昌和羅致政一起跑透新北。

林佳龍提到，在中和服務多年的江永昌，將與他一起到中和碧河宮、力行福德宮與九玄宮參拜，隨後他也會和羅致政一同到板橋的接雲寺與慈惠宮參香，齊心為台灣祈福。同時林佳龍也喊話中和、板橋的民眾，有看到團隊的，「也跟我們打聲招呼喔！」