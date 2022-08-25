台鐵局花蓮鐵路餐廳響應台灣永續海鮮運動，與漁業署、海漁基金會聯手推出兼具美味與健康的「鬼頭刀特色便當」，採用「海洋之心生態標章」漁業銀級認證的鬼頭刀漁獲，8月26日起在花蓮車站花蓮夢工場限量開賣，9月30日前購買鬼頭刀便當即贈鬼頭刀繽紛資料夾1份，單筆消費滿5份則可兌換鬼頭刀T恤。

台鐵局指出，鬼頭刀魚盛產於本島花東海域，又稱黃金魚、鱰魚、鯕鰍、飛烏虎，具有強勁的活動力，肉質扎實少刺，富含優質蛋白質，脂肪含量低於一般肉類，符合現代人的需求。

「海洋之心生態標章」是由農委會漁業署與海漁基金會共同推動的國內第一個永續海鮮標章，花蓮鐵路餐廳的鬼頭刀便當即採用其認證銀級的「台東新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」漁獲，因鬼頭刀成長快速、為大洋洄游性魚類，符合永續海鮮挑選原則。

花蓮鐵路餐廳首次挑戰以鬼頭刀作為便當主菜，為展現歐美級高檔鬼頭刀魚排的美味，精心調配味噌風味醬汁香烤魚排，再淋灑柴魚片，更提升視覺及味覺。配菜選用花蓮盛產的金針拌炒美白菇，及在地生產的蘆筍佐枸杞，再搭配香酥骰子雞、玉子燒、蜜黑豆等食材，讓民眾遊玩花東之際，也能品嚐在地佳餚、支持永續漁業。

台鐵表示，鬼頭刀便當訂於8月26日10時30分於台鐵花蓮車站花蓮夢工場首賣，販賣期間至9月30日止，每份售價100元。