高雄市長其邁以及基隆市長林右昌分享經驗。（洪靖宜攝）

2022智慧港灣全球論壇24日起在高雄展覽館登場，吸引超過300位企業與民眾參與，25日進入第二天重點議程「城市高峰對談」，由高雄市長其邁以及基隆市長林右昌親自參與，暢談對於港口治理經驗心得。

這次智慧港灣全球論壇以「打造百年智慧港灣」為題，邀請國內外專家學者及港灣城市代表聚集，25日進入第二天議程，由高雄市長其邁以及基隆市長林右昌親自參與分享經驗，還有台灣港務公司董事長李賢義及亞果遊艇集團董事長侯佑霖現身進行交流。

高雄市長陳其邁會前受訪時表示，港灣論壇是延續過去長時間與基隆港等等台灣港口城市治理經驗交換，這一次特別跟交通部、海委會一同讓論壇的內容更加豐富，也更加多元，從港灣的治理探討整個智慧港灣，如何一方面增加港口的效率，一方面有更多元跨領域合作。

陳其邁也在會中，以高雄市在亞灣區這2年來對於5G AIoT園區結合智慧港灣、智慧海運等各項智慧運用分享經驗，未來也會持續深化港灣城市論壇的各種議題對話，強化港灣城市治理的合作。

基隆市長林右昌則表示開心受邀，他提及基隆市基隆港和高雄市高雄港是姊妹之都，他與陳其邁也是好朋友，曾多次到高雄市做經驗參訪、經驗交流。他以今年6月份舉辦的2022城市博覽會經驗為例，透過博覽會辦理成基隆蛻變契機，吸引企業與民眾到訪，也見證基隆嶄新港都樣貌，希望這次對談不僅是經驗分享，也希望能將經驗帶回基隆。