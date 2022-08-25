《語意錯誤電影版》將韓國現象級BL劇搬上大銀幕。2位男主角朴栖含、朴宰燦隨著戲劇爆紅，人氣也水漲船高，在片中詮釋資工系邊緣人的朴宰燦，透露自己是靠「表情」來準備演技：「由於角色在作品中的話不多，比起背台詞，我反而做了更多表情練習，進一步靠表情和動作去演繹。」也因為他常在片中擺出冷漠表情，讓朴栖含大力稱讚：「他真的都用表情去說話了。作品前半段的演出，他常會對我的角色露出非常厭惡的表情，也讓我當下會吃驚地猜想：『我真的有做錯什麼嗎？』」尤其朴栖含更透露：「聽導演說『尚宇』一角，是在宰燦進來的瞬間就決定的人選，直到一起合作後，才知道導演為什麼會這樣選。」還對朴宰燦的演技掛保證：「無需多言，宰燦就是秋尚宇！」

飾演視覺設計系風雲人物的朴栖含，也因為必須在片中耍帥，讓他苦惱地說：「角色經常被說帥氣，但因為我不是耍帥類型，所以很苦惱『帥氣』是什麼。尤其角色的情感也會隨之發生變化，欺負尚宇時也喜歡上了尚宇，由於當時不是依照劇情發展來拍攝，所以要一直思考感情變化並演出，實在是不容易的事情。」他更放閃說：「宰燦本來就是我可愛的朋友，所以實在很難演欺負他的角色！」至於要評價自己跟角色的相似度？朴栖含則表示：「剛開始是30％，我看著這角色，會想說『怎麼會有這樣的人呢？』不過隨著演出，慢慢也發現跟他的相似之處，像是在感情表達上坦率，或是愛開玩笑，都跟我差不多。所以隨著拍攝過程，似乎進步到45％左右。」

電影版中，因為朴宰燦飾演的「尚宇」在通識課報告上投訴豬隊友，連帶讓朴栖含飾演的「宰英」遭到延畢。尤其宰英是風雲人物，以率性的交際能力著稱，實際上報復起來也很瘋狂，因此打算開始惡整尚宇。當被問到自己如果真的像宰英一樣「被延畢」該怎麼辦？朴栖含則回應：「我沒有經歷過小組報告，但根據我的經驗，如果我的出道告吹，我也會像宰英那樣報仇。不過比起宰英，我可能更會像《上流戰爭》的反派朱丹泰那樣報仇。」一席驚人的「惡角」發言，也讓他進一步解釋「朱丹泰」是他想要挑戰的角色類型：「我想嘗試《上流戰爭》這樣的題材。去年的我很辛苦，退出團體之後非常傷心，能讓這種心情平靜下來的，就是《上流戰爭》這齣戲，讓我很渴望朱丹泰這樣的角色。」

《語意錯誤電影版》將在9月8日在台上映。台灣片商也推出「限量珍藏預售票」，只要280元便可獲得韓國官方授權的「電影珍藏交換券」乙張，以及「角色透卡」乙張（三款可選其一），預計將在明（26日）中午12點於「博客來售票網」啟售，數量有限，賣完為止。戲劇版藍光及DVD雙碟套裝版，目前已經正式上市，購買請洽采昌影音館官方臉書查詢。同名漫畫也預計將在9月1日於LINE WEBTOON上線。