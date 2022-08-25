擁有F級傲人上圍的網紅謝薇安因身材火辣，被封為「最強奶媽」，她不只外型亮麗，也很有個性，先前曾因被盜圖片一事槓上直播主連千毅。常分享粉絲福利的謝薇安，最近在IG不曬正面照，改曬背影，可見她比基尼和小褲上身，前凸後翹的身材超吸睛，蜜桃型的下半身曲線更讓粉絲讚她擁有夢幻身材。

謝薇安先前在IG對嗆直播天王連千毅，痛批對方盜用她的照片稱是新助理，更開罵：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」，而連千毅則態度放軟，說：「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢，長的真的很漂亮噢！」，又打趣回應：「比雞（基）尼照，博君一笑」，讓謝薇安更火大，回說：「哪裡好笑？」。

謝薇安曬背影照。（圖／翻攝自missingvivian IG）

前年謝薇安開告一名網友，因對方在社群網站暗諷她稱：「原來現在社會當網紅的門檻只要有臉有大奶，人品好不好並不重要，可以拋一邊甚至都能不在乎」、「因為雖然她外表好看，但脾氣和品德操守是真的不行」，最終刑事部分，今年6月該網友遭依誹謗罪遭判拘役55天定讞，民事部分，台北地方法院判決網友須賠償15萬元。可上訴。

今年5月謝薇安一度罹患新冠肺炎，她分享說：「早上咳嗽到晚上，晚上再咳到半夜，還會有呼吸困難，高燒的忽冷忽熱」，坦言真的很難受。最近她康復後繼續分享美照，3天前她曬出背影圖，可見染了金髮的她穿著比基尼在海裡轉頭露出微笑，纖細的背部曲線和有料的臀部引發討論，有人說：「活著真好」，她也幽默回：「阿彌陀佛」。