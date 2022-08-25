據周三公布的官方數據，英國在六月沒有從俄羅斯進口任何燃料，此為近25年有該統計紀錄以來首次出現。

自俄羅斯入侵烏克蘭之後，英國已經減少97%俄羅斯產品進口。英國政府除了禁止一些俄羅斯產品，還提高其他產品的關稅，作為制裁計畫的一部分。

英國國家統計局(ONS)說，俄羅斯在2021年是英國最大的成品油供應國。但在六月，英國沒有從俄羅斯進口任何成品油、原油、天然氣、煤炭、焦炭和煤球。ONS也說，進口商紛紛尋求替代，從沙烏地阿拉伯、荷蘭、比利時和科威特進口的成品油有所增加。

而英國一個產業組織周三也表示，今年上半英國國內的天然氣產量，也出現年增26%的高成長。

在整體商品進口方面，ONS的數據也顯示，英國在六月進口俄羅斯產品跌到3300萬英鎊，並為年減96.6%，為自1997年1月有該統計紀錄以來最低水準。

統計局表示，儘管英國對俄羅斯的經濟制裁可能造成了貿易的下降，但企業的「自我制裁」行動，以及自願性尋求俄羅斯以外的替代品，也是可能是下降的原因。