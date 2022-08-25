2022年亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum, AMF)將於9月6日線上登場，今年以前瞻性思維分析，引導會展業者具備未來想像，在會展產業復甦道路上化挑戰為轉機。

貿協表示，此次分組座談「預見會展趨勢與案例分享」將由外貿協會秘書長王熙蒙與國際會議協會、泰國會展局與新加坡會展協會等代表一同解析會展業如何透過創新改革成功走出新冠浪潮，並分享產業改變後新樣貌。

同時，美國知名公關公司Maritz Global Events代表則將主講如何提升會展辦理的互動體驗，無論線上或線下，都能從參與者角度設計一場極具價值的活動，揭秘活動舉辦心法。

隨全球各地陸續鬆綁邊境，獎旅業者迎來復甦活水。分組座談主題之一「會展獎旅的重啟與回歸」由交通部觀光局副局長林信任與泰國觀光局、馬來西亞旅遊局及高雄市政府觀光局等代表暢談獎勵旅遊在歇息後的振興與強化觀光優勢。

此外，全球目的地永續活動平台將於AMF分享過去致力於永續會展相關經驗，希望激起業者共鳴及迴響。2021 SITE Crystal Award得主Forever Living Products亦將分享如何在疫情下克服時間、空間，串連12萬人辦理獎勵旅遊年會。而2021 UFI營運與服務獎得主Fira Barcelona更以實例解說為因應疫情危機與商業夥伴、員工和社區一起合作，以數位轉型推動產業生態系。