嘉育的爸爸詹益城也陪同出席。（李京昇攝）

校長方麗萍（左２）、訓育組長林郁瑾（右１）幫詹嘉育提報總統教育獎，盼更多人看見嘉育的故事。（李京昇攝）

公館國中九年級學生詹嘉育，2歲時因先天性視網膜剝離，導致右眼失明、左眼視力僅剩0.3，但他不畏艱苦積極求學，榮獲今年總統教育獎。縣長徐耀昌25日接見表揚詹嘉育，嘉育的爸爸詹益城也陪同出席，直說不捨也欣慰嘉育的樂觀態度。

詹嘉育因為眼疾，在求學路上各方面都相當艱辛，但深處逆境的他，卻能以堅忍毅力克服難關，為跟上課業進度，他經常熬夜用放大鏡埋頭苦讀，但也因為他的努力，使得課業成績在班上名列前茅。

而班上的同班同學，甚至因為詹嘉育的樂觀態度，被他感染後班上讀書風氣大增。詹嘉育平時熱愛閱讀、創作跟音樂，也會彈鋼琴、彈吉他，他更代表學校參加苗栗縣政府的文狀元比賽，連2年拿到全縣第2名殊榮。

詹嘉育說，他也曾埋怨過為什麼眼疾問題會在自己身上，但他不想就此服輸，只想盡自己最大努力，求學以來除了爸媽支持，學校的老師們也給予很大鼓勵，所以他未來也想投入教職，並當一位稱職的歷史老師。

嘉育爸爸表示，嘉育真的很辛苦，但從來不會讓他擔憂，嘉育求學階段也沒有補習過，該做什麼事情都有條有理，只是看見嘉育總是要比別人多付出一倍辛勞，身為爸媽心中難免不捨，但不論嘉育想做什麼都會全力支持他。

校方看見詹嘉育積極向上，校長方麗萍、訓育組長林郁瑾說，國中課業壓力沉重，嘉育仍努力求學，在學成績非常優異，只是大家都很擔心嘉育用眼過度。

她們說，嘉育不止鼓舞自己，也影響身旁同學，整個學校因此變得友善溫暖，所以她們要讓嘉育的付出跟樂觀態度被社會大眾看到，因此今年幫忙提報總統教育獎，能夠獲獎嘉育實至名歸。