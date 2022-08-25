(13:50更新賽況)台灣「羽球一哥」周天成今天在世錦賽男單16強對決香港好手李卓耀，首局扭轉9比12落後劣勢，以一波9比1強攻後來居上，以21比16拔得頭籌次局，可惜次局換成小天遭到逆轉，讓李卓耀以21比17扳平局數，所幸小天決勝局穩紮穩打，以21比18贏得這場歷時70分鐘的激戰，挺進男單8強也追平個人世錦賽最佳成績。

周天成過去和世界排名15的李卓耀7度對決，僅以4勝3敗稍占上風，兩人最近一次交手是6月的印尼公開賽，小天以直落2敗陣，這次也報了一箭之仇。

兩人決勝局一路纏鬥，16平時李卓耀發球失誤，周天成趁機追擊取得2分領先，隨後李卓耀又追成17比18，關鍵時刻周天成斜線扣殺精準壓線得分，李卓耀挑戰失敗，隨後李卓耀先是直線殺球出界，賽末點又搶攻掛網，讓周天成拿下8強門票。

世錦賽男單8強本有可能上演「寶島內戰」，可惜王子維以22比24、16比21惜敗印尼好手克里斯提（Jonatan CHRISTIE），明天就看天哥能否替小老弟討回公道。