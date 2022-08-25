李玉璽（左起）、鍾欣凌、曾國城、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

林道遠（中）與太太靜香（右）、媽媽（左）一同參加比賽。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》本周將播出高壓淘汰賽，邀請到會吃會煮、主持美食節目更掀起拌麵熱潮的曾國城來擔任，被譽為神級評審的他氣場超強，一進場就大聲問所有參賽家庭「婆媳快樂嗎？」、「婆媳有沒有問題？」、「準備好了沒有？」所有人也大聲回覆，賽前動員喊話，將氣氛炒熱到最高點，當被問到自家婆媳關係如何，曾國城只用一句話就說明一切，笑說：「問題不大，解決不了」。倒是說到料理時，曾國城說老婆劉晏鈴為自己特地學了屏東家鄉特有的「樹豆燉排骨」，還眉飛色舞地講起這道菜光料理就要花上兩個小時，足見夫妻倆的好感情。

最後四強高壓淘汰賽為藍波、侯建賓、章俊彥及林道遠四個家庭參賽，高壓淘汰賽將進行兩輪，每輪將淘汰一個家庭，最後獲勝的兩個家庭將晉級最終四強，本集競賽主題為「泡麵罐頭挑戰賽」，參賽家庭必須使用肉燥泡麵入菜，用台灣最家喻戶曉的食材發揮巧思創意製作料理。而在「福利挑戰賽」的環節時，各參賽家庭各推出一位代表，在品嘗水餃後，寫下水餃的餡料材料，每寫對一項有一分，答錯將倒扣。看到各家認真比賽的神情，讓曾國城一時技癢也加入挑戰，讓鍾欣凌吐槽說：「你是不是只是餓了而已」。

曾國城吃遍天下美食更有著多年料理經驗，原本相當自信的他吃下第一口竟驚訝說：「這不容易耶！」接下來開始認真品嘗，還不時閉眼思考，主持人Ella也等著看曾國城的舌頭到底有多利，結果答案揭曉其他人都是負分，只有曾國城是唯一一個獲得正分的人，現場立即爆起熱烈掌聲，主持人Ella大讚：「太厲害了！」

被主持人Ella開玩笑說是被上帝保佑近來的林道遠一家，其實有著不為人知的濃厚家族情感。林道遠表示太太在婚前是不進廚房的，甚至連柴米油鹽醬醋茶都分不清楚，至於為何廚藝會變得進步的如此巨大，靜香表示因為林道遠的媽媽生下他後就跑走了，所以他是吃著阿嬤的料理長大的，嫁給林道遠後，她就主動開口請阿嬤教她料理，就是為了把阿嬤的味道傳承下來。

至於參賽以來一直在隊伍中的媽媽，其實就是林道遠的姑姑，林道遠說從小就沒有爸爸、媽媽，所以從小就把姑姑叫做媽媽，對此姑姑回憶往事，哽咽的說到林道遠小時候去公園玩，附近有個阿嬤可能怕他跑遠，要他回去找自己的媽媽，林道遠聽到後就跑到姑姑面前看了好久，猶豫了半天還是叫了聲姑姑，讓她當下看了好難過，回家跟家人商量後，決定讓林道遠從此有個媽媽可以叫，於是林道遠開始改口叫她媽媽，也才有了這段的「母子」情緣。