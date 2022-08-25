殲-20展示機動特技

隨著中俄持續研發尖端隱形戰機，美國空軍正設法尋找新靶機，以模擬那些新戰機，來訓練飛行員。

據《商業內幕》（Business Insider）和《動力》（The Drive）網報導，美國空軍所面臨的挑戰有兩個，第一個是如何擊敗如解放軍的殲-20和俄羅斯的蘇（Su）-57等尖端隱形戰機，而另一個則是美國空軍飛行員要如何在沒有實際靶機的狀況下，測試武器與戰術。

美國現有的靶機不是由冷戰時期F-4改裝成的QF-4，就是從4代載人戰機F-16改裝成的QF-16，還有僅20英尺（約6公尺）長的縮小版無人機BQM-167A。而蘇-57長65英尺（近20公尺），殲-20則長約69英尺（約21公尺）。

俄羅斯蘇-57隱形戰機

由於這些靶機都沒有模仿5代戰機的隱形，機動性能和防禦系統，因此美國空軍正在尋找下一代靶機。它們不僅起碼要在雷達幕，或是紅外線感測器上看似5代戰機，還要能模擬發射在實戰中美軍飛行員會遭遇到的雷達和干擾信號。

此外，它還得要能被「摧毀」，而這意味著它要夠便宜，能在打靶練習中擊落。要是在訓練任務中這些靶機未被摧毀，美國空軍希望，它們能回收再利用。

而在速度方面，新靶機應該要有超音速爆發力，至少能以1.2馬赫的速度沖刺兩次，而每次持續2—4分鐘。它的實用升限應該介於在100英尺（30公尺）—5萬英尺（1.5萬公尺）之間，並且還必須執行高 G 機動，其中包括在3秒內，以0.85馬赫的速度進行每秒3G的轉彎。