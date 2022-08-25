DODO（左）是男生初選心目中最喜歡的女生。（三立提供）

許多網友不捨周子逸落單。（三立提供）

三立、TVBS戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，該節目由五個男孩與四個女孩創作者們同住在一個屋簷下，15天遠離城市，用聽覺視覺還有靈魂來認識彼此，在進一步相處後，共同打造出能引起大家戀愛共鳴的歌曲，並尋找音樂及心靈夥伴。

本周將播出第3集，正式互聊起感情展開約會，重返難忘的約會地點，並為創作尋找靈感。

上周，李哲言、周子逸、黃號、高有翔四人在直播中相互吐槽，男生一致抗議為何第一輪選人是由女生來選，而在播出內容中同是「原子少年」的李哲言幫高有翔穿圍裙，充滿了腐味，瞬間留言數大增，兩人在直播中再度放閃，最後還由162公分的黃號與超過180的周子逸來示範，讓周子逸看到身高懸殊的黃號不禁問：「這樣好看嗎？」而四位男生湊在一起難得坦白交心，周子逸在大家逼供下承認自己最有偶包，一開始還被大家認為最難相處，因為有人笑說他生氣時跟他打招呼會當沒看到，還會摔門，黃號則認為朵莉在鏡頭前最放不開。而高有翔也認為在異性創作者中他最不可能交往對象是王品怡，理由是她太空靈藝術。另外，大家也好奇在第一次碰面時最心儀的女生人選是誰？結果出人意料的是有三人都選DODO，只有黃號選了她認為最放不開的朵莉。

《為你唱情歌》播出後女性觀眾成長不少，有網友就為周子逸抱不平，因為第一輪他未被女生選中，如果各組開始發展，感情穩固，未來也不見得輪到他，他個人雖有些落寞，但倒是滿沉浸在創作之中。而本週播出第三集，創作者們互相聊起過去的感情，並重返難忘的約會地點，為創作尋找靈感，出演女生看節目後都覺得自己在第一集中超尬，這次展開正式約會，男生也紛紛出招，要大家穿著展現氣質，有人還換上正式服裝以表尊重，可惜周子逸落單，男生們也特別關心他的心情，周子逸除了好奇其他男生喜歡的約會地點外，超浪漫派的他最想去坐摩天輪。男生們為了表現自己浪漫一面，在約會中反而更緊張，像Kevin廖博雅就笑說要替母胎單身的DODO安排人生第一個約會讓他壓力好大，甜美的朵莉說上一任是在8年前，屈指一算當時13歲還是國一生，也沒比DODO戀愛經驗多多少。