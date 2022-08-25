謝姓婦人因罹患B型肝炎與尿毒症，28年來都需靠洗腎過日子，期間又檢查出罹患C型肝炎，接受高醫治療3個月後，成功擊退C肝病毒。許多洗腎患者都會感染到C肝，國內每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，而C肝就是危害肝臟的病毒之一，因此高醫推動「C肝微根除計畫」，並攜手22家南部血液透析室，共同打造「無C洗腎」。

謝姓婦人年輕時就感染B肝，近30歲發現罹患尿毒症，從此過著洗腎的生活，每周3天自行開車，遠從岡山到高醫洗腎，長達28年之久；期間又檢驗出C肝病毒，雖然3種疾病纏身，但並沒有把她擊倒，她積極配合醫囑接受治療，短短3個月內就清除體內的C肝病毒，重新找回「腎」利。

謝婦並非特例，也有許多洗腎病患同樣遭到C肝病毒纏身，據衛生福利部統計，國內每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中C肝是危害肝臟的病毒之一；而洗腎患者有較高感染C肝的風險，一旦感染也有較高的死亡率和併發症，因此洗腎患者接受C肝治療至關重要。

而高醫肝膽胰內科及肝炎防治中心自2019年起攜手南臺灣22家血液透析機構，包括台南、高雄、屏東3縣市的1家醫學中心、4家區域／地區醫院，以及17家基層診所，共500名醫護人員及2300名血液透析患者，透過「全面篩檢」、「在地治療」與「及時轉介」3種方式，成功將洗腎患者的C肝感染率從原本8％降至1％以下，降幅高達9成以上，其中超過9成C肝洗腎患者治療痊癒。

高醫附設中和紀念醫院副院長、台灣腎臟醫學會理事長黃尚志教授表示，呼應世界衛生組織(WHO)2030年前消除病毒性肝炎目標，臺灣於2016年底成立國家消除C肝辦公室，希望提前在2025年滅除C肝。高醫肝膽胰內科和肝炎防治中心為此推動了「C肝微根除計畫（HCV micro-elimination）」，除有效降低腎友的C肝感染率外，另透過「治療引領預防」，在具高度傳染風險的血液透析環境，讓新發感染與再感染的比例也下降了超過8成。

高醫肝膽胰內科主任教授黃釧峰指出，團隊發現「在地治療」比「轉介治療」手段更具成效，可以克服患者就醫的不方便性，而提高接受治療的意願，再結合「全面篩檢」措施，經追蹤3年後，有9成以上洗腎中心達到C肝微根除目標，未來將持續推動C肝殲滅長期世代追蹤。

「C肝治療好，一方面肝臟的威脅消失，一方面也可降低腎臟、糖尿病等其他疾病的風險!」高醫肝膽胰內科檢查室主任葉明倫表示，過去治療C肝的費用昂貴，或是使用副作用大的干擾素治療，導致許多患者相當抗拒，而現在有良好的口服抗病毒治療，每天服用一次，約2-3個月就能很有效清除體內C肝病毒，且健保給付，病人應把握機會治療，共同邁向無C國家目標。