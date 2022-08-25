數位發展部將於8月27日掛牌，由行政院政委唐鳳擔任首任部長。行政院主計長朱澤民今（25日）在院會後記者會表示，各機關總預算前4名依序為國防部4151億元、衛福部3704億元、教育部2919億元、經濟部2165億元，而數發部明年預算約211億元。

行政院長蘇貞昌今（25日）上午主持行政院第3817次會議，會中通過主計總處提報的「112年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」，將於8月底前送請立法院審議。

朱澤民表示，各機關別中依序為，國防部最多達4151億元，「國防部主管業務跟國防支出不同，其中也有科技支出等」，衛福部3704億元，教育部2919億元，經濟部2165億元。

關於數發部明年預算，朱澤民說，數發部總預算56.7億元，另外還有前瞻特別預算還有160多億元，是由其他部會業務移轉至數發部，明年總預算達211億元。

朱澤民也提到，有些防疫經費還是不能少，以往是編列於特別預算，明年防治經費有845億元，較去年增加658億元。