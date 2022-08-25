庭沼珉（右）與金知碩因搬家結怨，卻意外成了他的員工。（東森提供）

韓國浪漫愛情喜劇《月刊家》，該劇以雜誌社為背景，描述工作10年的編輯羅寧媛（庭沼珉 飾），因收入不高一直過著租屋生活，直到有天遇上惡房東、同時也是雜誌社代表劉子成（金知碩 飾），才讓她轉變想法開始關心房地產，對「家」的定義有了新理解，進而發展出一段愛情羅曼史。

金知碩在劇中飾演一名眼光精準的房產大亨，是個自戀又挑惕的吝嗇鐵公雞，連跟員工聚餐也限制金額與用餐時間，他透過法拍買下庭沼珉租的房子，讓剛從國外出差回來的她，面臨失業與房東易主的窘境。金知碩假好心請她吃了頓飯，最後還是要她立刻搬走，無處可去的庭沼珉當場變臉，朝他狠甩手上的食物，一片片白切肉打中帥臉讓金知碩直呼超有陰影。戲裡金知碩滿口生意經，對數字超敏銳，他笑說自己其實不懂房產，反而是透過《月刊家》長知識，收穫不少。

庭沼珉飾演的「羅寧媛」努力生活仍一無所有，她與金知碩一開始就在尷尬的情況下相遇，沒想到日後還成為金知碩的專屬編輯，劇中她為五斗米折腰拋下自尊，在職場受了不少傷害與屈辱，甚至替下屬扛責，相較之下她的遭遇反令人心疼。在金知碩收回房子後，庭沼珉只能暫租一間陰暗且不用押金的小套房，卻遇上老鼠及持刀闖空門的不速之客，好在金知碩及時出現救援，還另外租給她一間公寓，2人慢慢拉近距離，也默默關心起對方的事情。

庭沼珉與金知碩2013年曾合作《你是來到我身邊的星》，但當時對戲的時間相當少，反而是在《月刊家》才真正變熟，日前合拍YouTube，庭沼珉表示她和金知碩變得親近，竟是「金知碩唯一一次對她板起臉的時候」，原來是她知道金知碩不吃薄荷巧克力，故意拿湯匙餵他惹得金知碩變臉，看到對方的反應「內心覺得親近感瞬間上升」，讓金知碩無奈回：「到底是什麼心態？」

金知碩也提到庭沼珉在《月刊家》戲份比較重，某天知道她熬夜後狀態不好、脾氣會上來，所以曾經為她刻意遲到，就為了讓她多睡一點，原來金知碩是相當細心觀察、體貼庭沼珉，庭沼珉嘴甜大讚金知碩很會照顧人，戲裡2人從冤家變情人，許多互動又暖又甜，加上庭沼珉和金知碩各自獨特的魅力，同框畫面看起來超有愛。該劇今（25日）起週一至週五晚間11點在東森戲劇台播出。