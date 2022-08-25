暑假接近尾聲，新北市政府農業局與淡水區公所將在27、28日於淡水公八公園舉辦為期二天的「2022淡水兒童嘉年華活動」，以「與你童在」為主題，現場有街舞表演、泡泡秀表演、充氣氣墊遊樂園、系列趣味遊戲，提供親子免費參加；此外並設置「樂FUN市集」，邀集15間在地業者進駐，涵蓋美食區、文創區及體驗區，讓家長帶著孩童一起同樂，共度歡樂的暑假。

「2022淡水兒童嘉年華活動」設置七大項不同趣味遊戲，讓孩童們透過遊戲激發大小肌肉協調能力，樂FUN市集則是讓民眾品嚐在地特色美食，參加民眾於活動服務台完成簽名者，每人可獲得創意市集兌換券，每日限量500份。

淡水區公所巫區長宗仁表示，區公所長年致力促進家庭親子關係、兒童身心發展並打造兒童遊戲場空間，近幾年於淡水許多公園設置兒童共融特色遊戲場，另公八公園共融遊戲場與公23公園特色遊戲場將於今年年底完工，提供孩童多元遊戲場域。

他說，本次活動特別感謝新北市政府農業局補助活動經費，淡水區公所現場準備許多趣味好玩的遊戲關卡讓孩童隨到隨玩，開場表演由淡水在地ADC兒童街舞團及孩童最喜愛的泡泡秀揭開序幕，抓住暑假的尾巴，歡迎大朋友、小朋友來歡樂一夏。