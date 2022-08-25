行政院今通過「行政院112年度施政計畫」，除將繼續依循「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新臺灣模式」，更將同步開展促進經濟發展、推動淨零排放、落實轉型正義、穩定民生物價等施政重點。施政計畫預計將於8月底前併同總預算案送立法院審議。

行政院長蘇貞昌今在院會中通過由國發會彙編完成的「行政院112年度施政計畫」。在政府組織的更動部分，因應去年底立院三讀通過行政院相關組織改造法案後，「科技部」已於今年7月揭牌改制為「國家科學及技術委員會」，「數位發展部」則將於8月27日成立。

國發會綜規處副處長陳美菊表示，為配合行政院新組織架構，「行政院112年度施政計畫」依據各機關職掌變動進行調整，由行政院所屬31個機關依循國家發展計畫及行政院施政方針，衡酌國家發展需要進行編擬，共訂定出203項施政目標及1082項重要計畫。

陳美菊指出，有鑒於我國已於本年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，以具體呼應全球淨零趨勢，施政計畫也將落實推動淨零排放政策列為重點，分由內政部、教育部、經濟部、交通部、數位部、國發會、國科會、環保署、海委會、金管會、原能會、農委會、工程會等13機關將四大轉型納入施政計畫。

此外，陳美菊說，配合促轉條例部分條文於本年5月17日修正通過，內政部、教育部、法務部、衛福部、文化部及國發會等6機關承接轉型正義之業務，亦已納入施政計畫。

陳美菊強調，面對全球政經情勢變化的嚴峻挑戰，施政計畫除將持續依循「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新臺灣模式」外，更將同步開展促進經濟發展、推動淨零排放、落實轉型正義、穩定民生物價、培育國際人才、均衡區域發展及捍衛自由民主等施政重點，以充分展現政府施政的執行力，提高人民幸福感。