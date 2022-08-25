江洪花在石門洞五龍宮服務已逾42年，多年在廟裡幫忙清潔打掃、熱心服務，還將種植農作物分享給大家，獲得個人奉獻獎。（新北市民政局提供）

新北市政府今（25）日舉辦「2022新北市績優宗教團體表揚大會」，最年長的受獎者是高齡95歲的江洪花，在石門區石門洞五龍宮服務已逾42年，因住家就近寺廟，多年在廟裡幫忙清潔打掃、熱心服務，還會自己種植農作物，到廟裡分享給大家，因此獲得個人奉獻獎。

新北市長侯友宜今出席頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，共計頒發251面獎牌給99家績優宗教團體及116位個人奉獻獎，感謝各宗教團體在去年不間斷地提供防疫資源共同抗疫、平時捐贈及生活關懷，付出無數奉獻，讓社會更加有愛。

侯友宜表示，宗教信仰深具撫慰人心及安定社會的功能，各宗教團體也是市府重要夥伴，協助各項政策推動。近年全台因受新冠肺炎影響嚴重，宗教團體紛紛慷慨解囊，捐贈防疫基金及資源，平時也會捐贈資源關懷弱勢族群，去年公益慈善捐款金額高達2億4195多萬元，其中竹林山觀音寺捐款逾4100多萬元，尤其去年發生太魯閣翻覆意外，廟方也慷慨捐助1600萬元善款，非常感謝各宗教團體為新北市無私的付出與奉獻。

個人奉獻獎項共有116位獲獎，在樹林區樹林鎮南宮服務逾20年的44歲黃啟年，是最年輕的受獎者，因父親為廟裡的董事，長年耳濡目染下跟隨父親的腳步，在慶典期間協助宮務，積極認真，廣受好評，因而亦成為董事，未來將持續不遺餘力地為寺廟服務。

民政局長柯慶忠表示，績優宗教團體得獎者都是經過各方的推薦，且經市府審核，過去疫情嚴峻期間大家也都配合政策停辦活動減少群聚，但宗教團體仍盡力提供相關資源，捐贈防疫基金及資源予「新北市好日子愛心大平台」，其中王母救世宮、湧蓮寺、蘆洲慈惠堂、財團法人新北市淡水無極天元宮、保福宮、靈鷲山無生道場、財團法人新北市召會、財團法人新北市泰山巖等共計64家宗教團體，捐贈防疫基金逾6000萬元。