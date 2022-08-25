舞蹈家田中泯在《北齋：浮世繪傳奇》中演出進入年邁時期北齋。（傳影提供）

32歲日本男星柳樂優彌在《無人知曉的夏日清晨》以早熟的演技拿下當時坎城最年輕影帝，但當他接下《北齋：浮世繪傳奇》中演出日本最偉大的畫家北齋這個角色，卻讓他相當害怕和擔憂，因為他想到：「世界各地都有北齋的粉絲！」在演出之前柳樂優彌仔細研究北齋的畫作，感受到：「北齋是一個聰明且充滿熱情的人，他繪畫的原動力讓北齋成為充滿力量的人！」

由於北齋曾經被迫搬家93次，所以留下可以參考的文獻材料更顯得貧脊，尤其是柳樂優彌所扮演的是35至50歲左右的北齋時期，這段期間並沒有任何資料可以輔助。但是導演橋本一拍攝時希望能夠保留北齋的心境，並聚焦在北齋繪畫魅力上，從「為什麼繪製這個作品，進而在作品上去描繪北齋心境上的轉變！」來詮釋這位世界級的繪畫大師。另外飾演80歲之後北齋的舞蹈大師田中泯，更是從身體上去感受北齋的情緒張力與性格。

柳樂優彌在片中演出年盛時期狂放不羈的北齋，雖然出版商蔦屋重三郎對於他的畫作相當青睞，但是他卻對於喜多川歌麿、東洲齋寫樂的畫風不屑一顧，最後決定自我放逐遠走他鄉。北齋在人生混沌時期踏上旅途，輾轉來到海邊，柳樂優彌說：「一直都畫人像的北齋突然專注繪畫海浪，讓我感受他強大的能量，所以我最後用即興表演的方式走入海裡，能夠演出北齋讓我感到很興奮！」也令導演對他的演技刮目相看，還為演出北齋而學習繪畫，並得到老師的讚許：「正式拍攝時你自己話也沒問題！」

飾演進入年邁時期北齋的田中泯是享譽國際的舞蹈家，曾以前衛的「裸舞」驚豔全世界，這次在演出北齋時其中有一幕是他終於獲得了「普魯士藍」的顏料而欣喜若狂，工作人員正在準備現場所有細節時，田中泯說：「我全身上下的舞蹈細胞都在蠢蠢欲動，但工作人員卻說『請稍等攝影機快要準備好了』！」田中泯覺得不可思議地說：「快一點，不然我身體裡的北齋就要逃走了。」於是田中泯就在雨中揮灑卓越的藍色中舞動起來。

但有趣的是2位分飾不同時期北齋的演員柳樂優彌與田中泯不論在戲裡或戲外都未曾相見，直到後來訪問時相見，談到各自表演的部分，柳樂優彌笑說：「原來田中大師也跟我一樣想的啊！」《北齋：浮世繪傳奇》明（26日）上映。