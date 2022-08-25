南投縣敬老愛心卡自12月起可搭乘計程車。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣敬老愛心卡自12月起可搭乘計程車。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣敬老愛心卡原本只能搭乘合約公路客運或國道客運，縣府25日表示，敬老愛心卡將擴大使用，搭乘計程車每趟車資最高補助85點，從1000點補助扣抵，自12月1日起實施。

南投縣府今日舉行敬老愛心卡擴大使用說明會，縣長林明溱表示，縣府對老人及身心障礙者福利非常重視，一直希望能擴大敬老愛心卡使用功能，讓有需要的縣民更方便，過程中非常感謝立委許淑華對本項議題持續關心與協助，在2019年於立法院邀集交通部、衛福部召開協調會議。

林明溱指出，南投縣共281輛計程車，經許淑華持續關心與協助下，中部地區台中、彰化、雲林9家大車隊願意配合，持敬老愛心卡搭計程車1次扣點85元，1天可使用2次，自12月1日起實施，下車後可搭乘計程車接駁，全縣將近9萬多名老人可受惠。

另外，目前正協調敬老愛心卡可搭台鐵火車，而台鐵也願意配合，如果明年能實施，社會處一次可補助150元，縣府照顧全縣老人，讓長者在南投生活更幸福、更美滿。

許淑華表示，經過3年多努力，終於跟台中、彰化、雲林所有業者一起加入行列，近5000台計程車未來將共同服務。她會持續督促與協調，希望未來也能用愛心卡搭乘台鐵，甚至是捷運等公共運輸工具，讓南投老人家能更方便使用愛心卡，全台坐車都能暢行無阻。

縣府表示，本縣發行的敬老愛心卡自2015年起將每月補助額度由300點調增至1000點（1點即1元），原本僅能搭乘與縣府合約13家公路客運或國道客運（國光客運），將更擴充功能可使用於計程車上刷卡搭乘，且每趟車資最高補助85點（元），可從1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

依據交通部台中區公路總局中區監理所統計，南投縣目前計程車數量，個人計程車計163輛（占58％），車行計118輛（占42％），總計281輛；且全縣計程車以個人執業居多，每家車行平均僅3-4輛提供營運。南投縣計程車之營業區域範圍（共同營業區）：台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣。

縣府提到，後續將公開徵求本縣計程車業者及台中市現有車隊如台灣大車隊或大都會車隊等9家計程車業者，集合現有提供敬老愛心卡刷卡之車輛（台中市共計有4700多輛簽約計程車），本縣滿65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者持敬老愛心卡即可使用便利又快速之計程車服務。