蔡英文總統今接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團；蔡總統感謝日本政府近年來在許多重要的場域強調對台海和平穩定的重視，並表示，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。

日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博則用中文致詞強調，台灣對中國發出什麼樣的訊號很重要，但最重要的基礎是，台灣政府和人民要有保衛台灣的強烈意志與實力，如果缺乏實力，無論是國際合作還是與中國的溝通都無法反映出台灣在安全上的利益。在這一點上，他認為應該密切注意台灣的主體性。

他還說，自己大概有2年半無法訪問台灣，只能從遠處觀察台灣，感到非常寂寞；如果台灣開放國境，包括觀光，來自世界各地的人就能夠向世界傳遞台灣的卓越表現。

蔡總統上午在總統府接見由日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博帶領的訪團。總統致詞指出，蔡總統說，台灣研究是一個不論是學術上或實務上，都具有高度挑戰的工作。

她說，松田康博率領的團隊不只對台灣的歷史、政治、經濟有深入的探討，在兩岸關係上也有很多的著墨；期盼日本學者能夠持續努力，讓台灣的研究受到更多重視。

總統說，這幾年台灣和日本不僅一起對抗疫情的挑戰，威權主義的擴張更深刻地體驗到國際民主陣營團結的重要性。

總統表示，大家都看到中國近期在台灣周邊進行軍演，對區域安全帶來嚴重的威脅，要再一次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。

總統強調，台灣身為國際社會負責任的一員，不會挑起事端或者是升高衝突，期盼民主國家攜手合作，共同維護區域的安全，也希望台日持續在各領域深化交流合作，一起促進印太區域的自由開放及穩定繁榮。

松田康博則提出4點感想說，台灣的新冠肺炎防疫措施執行非常成功，先前採取清零政策，爭取到足夠時間讓疫苗的覆蓋率提高，目前流行的變異株具有很強的傳播力，但是毒性比較低，在這階段，感染擴大是在實現生活正常化的過程當中，很難避免的。

他說，從全世界來看，像台灣如此兼顧防疫政策和經濟發展的例子很少，他要向台灣政府及人民的出色防疫意識、執行力和靈活度表達敬佩。

對於國境開放的重要性，他說，目前放寬所謂的入境檢疫措施是一個重大的課題，他為了取得訪問學者的停留簽證，等了一年多，現在世界各地的中文學習者也希望能來台灣留學；而關心東亞的海外學者和專家也都渴望前來台訪問，親眼確認實際狀況，執行調查研究、意見交流。

他表示，台灣最大的優勢在於是自由開放的社會，越是開放、台灣的優勢就越能得到發揮；如果台灣開放國境，包括觀光，來自世界各地的人就能夠向世界傳遞台灣的卓越表現。日本在這方面也面臨類似的難題，但不管如何，期待台灣國境能早日開放。

至於台灣在安全保障方面的重要性。他說，從俄烏戰爭爆發，到中國在台灣周邊進行大規模軍事演習，世界上的民主主義正受到威脅，而世界各國正在重新發現台灣的價值，並對台灣的安全感到憂慮。

不過他認為，光是擔憂並不能解決任何問題，台灣與美國，及包括日本在內的美國盟友協商的內容，以及所達成的目標是最重要的。

他也認為，台灣政府和人民要有保衛台灣的強烈意志與實力；日本和台灣的關係已經進入一個良性的循環，日本向台灣提供新冠疫苗，台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），及台灣解除對日本食品的進口管制等，這些都是良性循環過程的一環。

他也提到過世的前首相安倍晉三指出，可惜的是，作為這一良性循環的核心人物不幸去世，安倍是一位傑出的政治家，有很強的落實政策的能力，這是一個很大的遺憾，但是絕對不能中斷日台之間的這種良性循環。

他表示，多年來他們觀察和研究台灣的政治、經濟以及兩岸關係，古人曰「天下興亡，匹夫有責」，雖然他只不過是一介書生，但期望以今天的禮貌性拜會為契機，進一步加深對台灣的了解，再來向世界傳達台灣的價值。