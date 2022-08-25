中華大學昨(24日)認定前新竹市長林智堅的碩論抄襲且情節重大，撤銷科管所碩士學位。此案檢舉人、台北市議員王鴻薇今(25日)在臉書以「全黨翻車！民進黨道歉！」為題表示，特別點名總統蔡英文、立委柯建銘、接手選桃園的鄭運鵬等人，通通都是力挺到底，「挺堅的共犯結構」。

王鴻薇指出，在她7月5日揭發中華大學論文抄襲案時，有多少綠營側翼、政治人物甚至民進黨，都出面挺堅。定調抹黑意圖誤導人民，如今這些人，在事證歷歷結果之下，必須向人民道歉，「尤其總統蔡英文、立委柯建銘、桃園市長鄭文燦、接手選桃園的鄭運鵬，通通都是力挺到底，挺堅的共犯結構。如今對自己過去的言論言行，至今還在裝死、神隱，拉著支持者上車，操縱同黨逼著同黨指鹿為馬，只要這些人一天不道歉，不承認林智堅抄襲，傷害就沒有結束的一天」。

王鴻薇更表示，要大家對蔡英文說，你欠台灣人民一個道歉，也欠被你誤導的所有支持者、人民一個道歉。