中華大學昨(24日)認定前新竹市長林智堅的碩論抄襲且情節重大，撤銷科管所碩士學位。此案檢舉人、台北市議員王鴻薇今(25日)在臉書以「全黨翻車！民進黨道歉！」為題表示，特別點名總統蔡英文、立委柯建銘、接手選桃園的鄭運鵬等人，通通都是力挺到底，「挺堅的共犯結構」。
王鴻薇指出，在她7月5日揭發中華大學論文抄襲案時，有多少綠營側翼、政治人物甚至民進黨，都出面挺堅。定調抹黑意圖誤導人民，如今這些人，在事證歷歷結果之下，必須向人民道歉，「尤其總統蔡英文、立委柯建銘、桃園市長鄭文燦、接手選桃園的鄭運鵬，通通都是力挺到底，挺堅的共犯結構。如今對自己過去的言論言行，至今還在裝死、神隱，拉著支持者上車，操縱同黨逼著同黨指鹿為馬，只要這些人一天不道歉，不承認林智堅抄襲，傷害就沒有結束的一天」。
王鴻薇更表示，要大家對蔡英文說，你欠台灣人民一個道歉，也欠被你誤導的所有支持者、人民一個道歉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。