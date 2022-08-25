台南福隆寶塔案又掀波瀾。無黨籍市長參選人許忠信上午控台南市議員李偉智接受納骨塔業者陳情介入工程款糾紛。李偉智回應直言，民意代表接受陳情，是天經地義的事，合法範圍內盡量幫忙，法令有困難就恕難協助，並反擊許忠信用莫須有的方式抹黑。

李偉智表示，民意代表接受陳情，本來就是天經地義的事，在合法範圍內一定盡量幫忙，但遇上法令有困難，也就恕難協助，這是基本的原則。

李偉智並喊話，許忠信身為法學教授，以莫須有的抹黑手法，為選舉造勢，實不足取。若有任何不法，請許忠信逕行提出告訴。