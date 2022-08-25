前新竹市長林智堅台大、中華大學雙碩士遭撤銷，在林智堅首任市議員時期就擔任助理的民進黨新竹市議員參選人楊玲宜25日表示，這2天有打給林智堅，簡短為他加油打氣，但林智堅反而請大家繼續加油努力，她也說，論文事件確實對竹市選情造成打擊，但大家不會因此退縮。

楊玲宜今年也將參選竹市北區市議員，她25日出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹產業政策記者會，針對林智堅雙碩士遭撤，她感到遺憾，也坦言對選情會有打擊，不過大家也不會因此就退縮。

楊玲宜也相信，林智堅是個好的市長，也會支持他、為他加油，這兩天也有打給林智堅，並簡短為他加油打氣，但林智堅反而請大家繼續加油努力，感覺林智堅的心情還可以，並沒有受到影響，最近也持續留在桃園跑行程。

楊玲宜強調，林智堅在新竹市的8年政績不會因政治口水而抹滅，不應該因政治上的抹黑或獵巫，抹煞他的一切，相信選民都是有智慧的，論文口水也會過去。