法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）：「世界上的富裕、隨性和看似正常的生活，即將迎來終結，根據法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，他在法國政府暑假結束後的第一次會議召開之前宣布了這一件事。

🗣 Emmanuel Macron prend la parole au conseil des ministres : "Ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre d'une grande bascule (…) celle de la fin de l'abondance"

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綜合法國《費加洛報》（Le Figaro）報與希臘媒體《雅典通訊社》（Athens News Agency）24日報導，這是馬克宏第一次以如此戲劇性的方式發言，這意味著他不能再粉飾未來的事情，並正在為法國人民做好準備，以期望能夠緩解人民對於接下來各種不愉快的事情，所產生的憤怒。

當然，只所以將要面臨這種情況的主因是烏俄戰爭，西方國家為取悅美國的願望而對俄羅斯實施的制裁，但這卻與歐洲國家的利益背道而馳。

馬可宏向法國部長們語重心長地表示：「我們正在經歷嚴重的衝擊。」他引用了「最近從烏俄戰爭到乾旱等一連串嚴重危機」。「我們身處的時代似乎是由一系列重大危機所構成的，有些人可能認為我們的使命是永遠的對危機或緊急情況進行管控。就我而言，我認為我們現在所經歷的更屬於重大動盪，」

面對這種情況，「我們的同胞可能會非常關切地做出反應」，馬克宏敦促政府成員「談話時應切入問題核心，不要離題」，「非常清楚地說明問題，不要帶給人民災難感」。他補充說：「我希望政府尊重我們對人民的承諾。」他補充說：「在未來幾個月裡，我想做重申多數派政府應該團結在一起，邁向一條使我們能夠加強主權、法國和歐洲獨立的道路。」

面對「不自由政權的崛起」和「專制政權的增強」，總統敦促他的部長們表現出「嚴肅」、「信任」，並抵制誘惑。

「我們很容易做出承諾，有時說了什麼，任何事情都可能會發生。我們不要屈服於這些誘惑，今天這些蠱惑，它們在一個複雜而可怕的世界中在所有民主國家蓬勃發展。馬克宏補充說：「也許我們似乎仍有必要說一些人民愛聽的話，但我們必須首先思考並詢問自己它是否有效和有用。」

根據法國民調機構Elabe研究所所長沙南（Bernard Sananes）的說法，這位馬克宏的這一次的演說，聽起來打破了他一直以來堅持的「樂觀主義路線」，採政治遠見的形式發表。 隨著法國困難時期的到來，總統決定提前宣佈，以免給人民帶來他和政府還沒有為這些事件做好準備的印象。

對於法國總工會（CGT）祕書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）則嚴厲批評了，「富裕即將結束」這一句話，讓人想起了數百萬失業者和數百萬弱勢的法國人。「難道法國人（一直以來）都沒有問題了？ 」。法國共產黨（PCF）全國書記魯賽（Fabien Roussel）在推特上也抨擊，由於馬克宏總統的粗心大意和富人的掠奪，1000萬法國人感到憤慨。

Philippe Martinez sur "les sacrifices" évoqués par Emmanuel Macron en Conseil des ministres: "Je trouve que c'est très déplacé" pic.twitter.com/PctThxJykj — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2022

從不屈法國（LFI）暨歐盟議會（MEP）議員班巴爾（Manuel Bompard）的角度來看，在新條件下，每個人都需要按比例捐款。 因此，根據他的說法，任何增加工資，減少對超級富豪的財政和環境壓力的手段，都不應該放棄。最後，他也批評道，為什麼不對跨國公司的超級富豪徵稅呢？