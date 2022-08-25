台股新科股王信驊(5274)在疫情衝擊下，營收維持成長動能，第四季預計在Mini BMC(遠端控制晶片)貢獻下，維持2022年營收年成長45%的目標。長線來看，信驊持續有新品計畫，若明年市場需求回溫，有信心營收持續成長。信驊今股價開高震盪，早盤最高一度衝上2065元，午盤後也維持1%~1.5%漲幅表現。

信驊預估第三季營收將落在第一季與第二季之間，而第四季會較第三季有明顯成長，將是全年營收最好季度，主要是因為第四季會有Mini BMC開始貢獻，Mini BMC今年出貨量占公司將近5%，預計明年占比有機會達20%。儘管過去2個月有遭到客戶下修，但依舊維持2022年營收年成長45%的目標。

疫情衝擊下，信驊營收持續成長動能主要來自遠距需求使雲端服務需求暴增，所以客戶採購更積極，以及BMC不僅被廣泛運用在服務器，儲存設備、高端交換機、機房管理控制基板都有採用公司產品，信驊未來目標為極大化伺服器相關營收，不僅局限於BMC。

信驊出貨以伺服器管理晶片為主，AST 2500占出貨量約70%，AST 2600受英特爾Eagle Stream延後影響，故今年營收占比會降低至10%，明年AST 2600將會落在3-4成。AST 2700 / 1700伺服器產品2023年開始送樣，2025年會開始出售給客戶，採用12奈米，看好此產品的未來成長。另外，HRoT資安晶片(AST 1060)目前滲透率約5%，未來有機會成長到30-50%，兩年前開始開研發，預計第四季量產樣品交給客戶，ASP約落於BMC及Mini BMC之間，2024~2026會開始有明顯占比提升。

信驊銷售方式採有需求才拿貨，代理商占6-7%，所以客戶端庫存量並不高，第三季所面臨的狀況，主要是市場需求下滑，而非庫存水位高造成，明年若市場需求回溫，有信心營收持續成長。