俄羅斯入侵烏克蘭已長達半年，除了導致俄羅斯和烏克蘭損失慘重外，歐洲更是身處風暴核心，《財聯社》彙整以下7組數字，分析歐洲接連受到難民危機、能源危機、通膨危機、供應鏈危機、匯率危機以及債務危機等，成為烏俄戰爭最倒楣的輸家。

數字一：665.8萬

根據聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）數據，截止8月中旬，已有高達665.8萬名記錄在案的烏克蘭難民分散在歐洲各地，而且這還不包括那些返回家園的烏克蘭人，而這已成為二戰以來規模最大、速度最快的難民危機，歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）研究所預估，2022年歐盟妥善安置烏克蘭人至少需要花費430億歐元，此龐大金額約佔歐盟全年計劃總支出的1/4。

數字二：1000美元/桶

自今年年初以來，俄羅斯天然氣管線輸往歐洲的流量已大幅下降約75%，在供應短缺情況下，歐洲電力市場趨緊，推升電價不斷飆高，若把當前德國的天價電力帳單轉化為原油，相當於超過1000美元/桶的油價，加上冬天逼近，也導致歐洲天然氣價格同比增長15倍左右。

數字三：23.2%

能源飆上天價的背後，自然也伴隨著嚴重通膨危機。愛沙尼亞7月CPI（消費者物價指數）年增23.2%，是歐盟27國當月最高的通膨率。除了愛沙尼亞外，歐盟不少國家7月通膨率都突破2位數，包括拉脫維亞21.3%、捷克17.3%、波蘭14.2%、斯洛維尼亞11.7%、荷蘭11.6%、希臘11.3%、西班牙10.7%等。

數字四：0.9900

烏俄戰爭衍生歐洲能源危機、債務危機，嚴重打擊市場對歐元匯率的信心。歐元兌美元匯率在上個月首度跌破1:1平價，是20年以來首見，但歐元跌勢仍未止步，本月23日最低下探至0.9900美元。摩根大通分析師費勒（Madison Faller）表示，歐元兌美元匯率跌破平價後，反應歐洲經濟將面臨更大的衰退風險。

數字五：0

通膨危機令歐洲央行提前結束貨幣寬鬆政策，歐洲央行上月宣布將3大關鍵利率上調0.5％，其中存款機制利率調升至0%，意味著歐洲近10年的負利率時代宣告結束。因為俄烏戰爭引發全球能源和糧食價格狂飆，促使歐洲央行升息。

數字六：-24.8%

有越來越多華爾街投資機構做空歐股，根據統計，今年2月以來，波蘭華沙WIG20指數累計下跌24.8%，其他歐洲國家包括德國、瑞士、義大利和匈牙利等的股票指數，跌幅也都達到2位數。

數字七：-84.7%

在俄羅斯減少對德國的天然氣供應後，嚴重依賴俄國天然氣的德國能源巨頭Uniper備受衝擊，被迫以更高的價格從別處購買天然氣。Uniper上半年淨虧損123億歐元（約新台幣3710億元），該公司股價累計下跌84.7%，也凸顯能源危機對歐洲工業領域的打擊程度。