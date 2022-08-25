澎湖縣長賴峰偉指示縣府環保局、農漁局接手處理，並以最快速度去化蚵殼，不容因「馬公市政怠惰」損及民眾健康與環境整潔。（張茂雄攝）

日前馬公市長葉竹林競選辦公室發出一篇新聞稿，暗指賴峰偉沒處理好澎湖的垃圾堆置問題，澎湖縣政府25日展開反擊，針對馬公市長葉竹林延宕清理菜園堆積的廢棄蚵殼一事，嚴重影響環境衛生及整潔，澎湖縣長賴峰偉指示縣府環保局、農漁局接手處理，並以最快速度去化蚵殼，不容因「馬公市政怠惰」損及民眾健康與環境整潔。對此事葉竹林競選辦公室回應，葉竹林上午請假，將在31日另行召開記者會說明全案始末。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，目前菜園蚵殼堆置8220立方公尺，經民代及民眾接連向縣府反映，澎湖縣政府在2年前補助馬公市公所250萬元清理，但葉竹林放任蚵殼堆置場散發惡臭、孳生病菌，嚴重環境品質及附近居民健康，其行徑有如「躺平市長」。

陳其育進一步說明，縣府針對馬公菜園、白沙講美兩處堆置場產生堆置蚵殼問題，民眾認為白沙鄉公所2年前就已完成清運，為何馬公市菜園的蚵殼至今仍不動如山，也有民代公開質疑為何白沙能，馬公不能？事實上，蚵殼問題沒有不同，不同的是白沙鄉長宋萬富積極處理，葉竹林則一再以政治干擾，操作議題找理由推託辦理。

賴峰偉108年應宋萬富、議員魏長源等人安排至白沙會勘棄置蚵殼，當場同意補助白沙鄉公所。隨後鄉公所自行規劃清除計劃，並在縣府環保局、工務處協助下運至赤崁村土資場回填，109年即已全數清除，當初編列的200萬元經費，最後剩下30萬元，處理成效獲民眾高度好評。

陳其育說，反觀109年12月議會通過縣府補助馬公市所250萬元清運菜園蚵殼經費，並附帶同意如果經費不足可再追加，但葉竹林屢次以經費不足等理由，延遲發包作業。在各方關切下葉竹林遲至110年8月11日完成發包，過程中又一度指稱蚵殼為「一般事業廢棄物」，要求縣府處理，但環保署函釋牡蠣養殖個體戶產生的蚵殼為「一般廢棄物」，另依澎湖縣廢棄物清理辦法清運執行機關為鄉市公所無誤。

陳其育指控，葉竹林誆稱縣府土資場拒絕受理菜園蚵殼回填，實際上縣府工務處不僅同意井垵土資場收容菜園蚵殼，更承諾如果容量不足，可再開放他處土資場堆置。菜園蚵殼一拖再拖，今年7月12日葉竹林兩手一攤，發函縣府表明不再執行菜園蚵殼清運。賴峰偉得知後，召集相關單位研議，決定「市長不做，縣長來做」，並指示農漁局、環保局接手處理，以最快速度去化蚵殼，還給菜園民眾一個乾淨的家園。