Netflix推出的人氣韓國影集《非常律師禹英禑》日前迎來精采大結局，劇情講述患有自閉症類群障礙症的禹英禑作為律師成長過程的電視劇，一開播就引起熱議，不僅劇情題材打動人心，女主角朴恩斌的演技也讓觀眾驚艷。本週六(27日)將登場的全球城市小姐(先生)選拔大賽台灣賽區會長楊耀福認為，禹英禑對工作的「使命感」特別讓人感動。

身為全球城市小姐(先生)選拔大賽台灣賽區會長的楊耀福，經常鼓勵年輕人勇於展現自我，對許多社會問題，楊耀福也有獨到的見解。

楊耀福經常參與公益活動。（中華全球城市選拔協會提供）

最近大受歡迎的韓劇《非常律師禹英禑》，在網路上引發熱烈的討論，楊耀福認為，雖然這是一部戲劇作品，但主角是一名社會新鮮人，她會遇到的問題，也是一般年輕人都會遇到的情況，而對工作的執著與使命感，更是時下年輕人普遍缺乏的特質。

另外，女主角私下的行事謹慎，也值得年輕人學習。今年將滿30歲的朴恩斌1996年作為童裝模特兒出道，還曾演過《順風婦產科》，入行23年依然努力又敬業，在劇中飾演禹英禑爸爸的全培秀表示，拍攝期剛好Omicron盛行，很多劇組都染疫停拍，為了避免染疫影響大家工作，8個月以來，朴恩斌一到吃飯時間就只在保姆車裡吃著經紀人準備的便當，他盛讚：「是恩斌展現出的態度成就了《非常律師禹英禑》。」

身為全球城市形象大使選拔大賽有史以來最年輕的大會會長，楊耀福以朴恩斌為例，勉勵年輕人不論擁有多高的學經歷，永遠都要保持謙卑、要求自己，且選美比賽的過程就是在訓練年輕世代要為自己的行為負起責任，同時也讓他們體認到，人生並不是做自己就好，還要學會照顧別人，體諒別人，進而為整個社會貢獻自己的力量。

日前參賽的星二代何柏廷和準城市小姐參加松山社區大學舉辦的公益活動，熱衷做公益送愛心的楊耀福也參與這次活動並擔任頒獎人，對準小姐和準先生的熱心公益，表示高度肯定。

2022第十七屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）選拔大賽今年共有14所大學及高中職參與協辦，主題是珍愛地球、城市出發、文教雙馨、智慧城市，台灣賽區選拔大賽將於本周六（8月27日）舉行。