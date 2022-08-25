副總統賴清德今上午接見「日本東京大學『兩岸關係研究小組』松田康博教授訪問團」，賴清德表示，面對中國的武力進逼，臺灣站在民主的陣營，大家共同守衛民主普世價值，維護印太和平穩定，謀取世界最大利益。「這是目前蔡總統的作法」。

賴清德今與松田康博教授訪問團針對兩岸及印太和平穩定等議題交換意見；他致詞時指出，非常高興能夠在總統府歡迎松田教授「兩岸關係研究小組」。一方面是與老朋友見面，另方面是松田教授在兩岸關係的研究非常權威。

他說，研究兩岸關係的專家學者，常常把重點放在中國，但松田教授是少數將重點放在臺灣，相當不同。

談及中國軍演問題，賴清德指出，蔡總統在2016年第一任就職演說時就公開表示，臺灣對中國的善意不變，承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路等四個原則。蔡總統在第二任就職時再次遞出橄欖枝，提出「和平、對等、民主、對話」。

他說，也就是臺灣面對中國各種打壓、各種不合理的對待，但是抱持著穩定兩岸和平發展的目標，協商、溝通、對話的大門一直都是開的。

他指出，面對中國的武力進逼，臺灣一方面強化自我防衛力量，更重要的是，站在民主的陣營，包括以美國為首的西方世界，還有與我們關係最密切的日本等國家，大家共同守衛民主普世價值，維護印太和平穩定，謀取世界最大利益。「這是目前蔡總統的作法」。

賴清德說，他也期待在兩岸關係緊張之際，能夠經由松田教授的訪問、發表研究，促進臺日關係更加緊密發展外，也能幫助穩定印太和平安全。