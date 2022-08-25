美國國家航空暨太空總署（NASA）21日公布一段黑洞聲音，破除外界以為宇宙處於真空狀態、所以不會有聲響的誤解。不過這段音檔聽起來不太舒服，不少網友直言，很像聽見鬼的聲音。

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國國家航空暨太空總署周日公開一段距離地球2億光年外的英仙座星系團（Perseus galaxy cluster）中心的黑洞聲響，這段34秒音檔因為經過與其他數據混合、放大，人類才得以聽見。

NASA在推特發文指出，因為太空處於真空狀態，所以無法傳遞聲波、太空沒有聲音的想法是誤解，指出一個星系有許多氣體，因此NASA已蒐集到了實際的聲音。

不過點開音檔，黑洞的聲音聽起來實在不算舒服，類似於科幻片中會出現的聲音效果，另外也讓人感覺到不祥之兆，包括《衛報》、科學網站「Phys.org」、「科學警報」（Science Alert）等外媒都直接形容「很可怕」、「超級怪異」。

NASA Recorded The Sound From a Black Hole, and It's Super Eerie https://t.co/BE4NFLhjlA — ScienceAlert (@ScienceAlert) August 23, 2022

網友們的描述更生動傳神，有些網友表示早就預期黑洞聽起來不會太舒服，一名網友說：「不知怎麼的，比起溫柔的海浪，你就是知道黑洞聽起來會像是可怕的幽靈。」另一名網友說，黑洞聽起來就像是「數百個受虐靈魂被推進火湖」。

Somehow you just knew a black hole was going to sound like terrifying ghosts instead gentle ocean waves. https://t.co/TUDWuKkHFe — Asher Honickman (@Honickman) August 22, 2022

Turning up the sound of a Black Hole and it sounds like hundreds of tortured souls being dragged underneath a lake of fire — sanyuyu hakusho🎨 (@cybxrart) August 22, 2022

事實上NASA 5月就已經公開過這段音檔，當時NASA指出這段聲音是黑洞傳送壓力波的結果，太空人發現黑洞傳送的壓力波會在星系熱氣中引發漣漪，能進而轉換成音符。

不過來自黑洞的原音比中央C低了57個8度音階，人耳無法聽見，因此科學家進一步將原音的頻率提高千兆倍，我們才得以聽見這段像鬼的聲響。