民進黨新北長參選人林佳龍接受廣播節目主專訪，解析自己參選之路從陽明山到觀音山的過程，分析年底市長選戰的態勢，繼續緊咬「做好做滿」的議題，更加強火力猛攻侯市府的政績牌，更直言選戰至今，因為每一項市政議題的攻防，已讓自己的民調追近了超過10個百分點。

林佳龍在今（25）日播出的《震傳媒》網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，他說之所以從原本想參選台北市長，到最後接受黨中央徵召力戰新北，是因為中央認為新北市是台灣第一大城市，更是22個縣市長選舉的領頭羊，對手也很強，所以希望找一個可以抗衡、夠份量的人參選。

對於目前選戰的態勢，林佳龍認為自己是「順風」，因為從參選之初的民調大幅落後的「谷底」，再經過一連串的市政議題攻防之後，每一次的攻防都獲得小勝，在幾次的小勝累積之下，目前的民調支持度已經拉近超過10個百分點，髓已對於年底的選情還是樂觀看待。

林佳龍也分析台北市長的選戰，他認為現階段陳時中的網路聲量已經出現黃金交叉，超越蔣萬安，在北市三腳督的戰局當中，就是人人有希望、個個沒把握，所以必定出現一定程度的棄保效應，因為黃珊珊目前是副市長，掌握行政資源，但在辭去職務後，會是什麼樣的候選人，這都是有待觀察的。

回到自己的新北市長選戰，林佳龍認為侯友宜確實是很強的對手，而且現在也是藍綠通吃、左右逢源，但是他刻意去迴避高政治的議題，甚至他自己也是從威權時代走到民主時代的受益者與收割者，這樣的反政治操作，是在踐踏民主政治。

林佳龍接著緊咬「做好做滿」的議題，他認為侯友宜不是不能去選總統，而是要跟選民講清楚自己的想法，如果之後有想要選總統的打算，就應該明白告訴選民，而不是把新北市當作他角逐總統大位的跳板，打算以這場選戰的勝選來取得他成為國民黨總統候選人的正當性。

隨後林佳龍再猛攻市政議題，林批評，侯友宜許多所謂的政績，若是扣掉朱立倫時代延續的，剩下的就是「零」，並沒有任何一項是在他自己任內所推動或完成的，即使是侯友宜最常提到的新泰塭仔圳及五股垃圾山，林佳龍也認為並沒有配套只做一半。

林佳龍說，塭仔圳的拆遷把在地工廠趕走，但是沒有配套的情況下，讓產業沒有去處，而五股垃圾山也沒有真正把垃圾都清走，只是進行掩埋而已，因為要把垃圾全清走，需要花1百億的經費，這2個侯口中的政績，其實都累積很深的民怨。

至於近期內的事件，是否對選情造成外溢效應？林佳龍分析，許多短期性的議題，涉及的危機處理及損害控管，不論事數位中介法或是論文事件，行政院在得知中介法造成的反彈後，立即喊卡；林智堅的退選，也是把戰場從選舉跟自己本身切割出來，所以影響只有階段性的。

真正對選情比較可能造成影響的，林佳龍認為還是在於疫情發展以及兩岸關係，因為指揮中心分析在9月可能會有另一波疫情高峰出現，疫情的控制就會顯得重要；另外在中共的文攻武嚇以及後續中共20大的發展，都可能對選情產生一些效應。

最後談到自己的選情，林佳龍則是非常樂觀，認為自己目前處於「順風」，因為對手非常強，自己則是已經從最差的谷底追趕上來，而且自己還有一個優勢，就是自己展現出來對於新北的熟悉度，是超乎一般人的理解，各種條件總合起來，林佳龍認為「球是圓的」，不到最後不知道勝負，也很有把握能夠打贏這場選戰。