為回應屏東縣政府在地用人需求，考選部將於111年地方特考增設屏東考區，以便利屏東在地應考人就近應試，應地方政府進用及留用在地人才需求。

考選部於110年9月3日在屏東舉辦「為國舉才」地方座談會，屏東縣政府曾提出地方特考增設屏東考區建議，另於今年8月16日由考試院長黃榮村偕同考試委員，至屏東縣政府進行考銓保訓業務座談時，再次提出增設考區的需求，考試院會同考選部，旋即於同年月18日第13屆第100次會議研提方案，決議自今年底地方特考增設屏東考區。

考選部表示，特種考試地方政府公務人員考試採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理，目前分為15個錄取分發區。原設臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等13個考區，考量地處臺灣最南端的屏東，南北狹長，幅員廣闊，交通接駁需花費較多時間，且族群多元，原民報考公務人員意願高。

考選部表示，經觀察近5年(106-110年) 屏東錄取分發區報考人數，每年約有7百多至1千多人，今年增設屏東考區後，報名屏東錄取分發區之屏東鄉親學子即可就地應試，免於舟車勞頓，跨區應考。

考選部強調，111年特種考試地方政府公務人員考試將於111年9月6日至15日下午5時受理報名，有意報考者請於國家考試網路報名資訊系統踴躍報名。