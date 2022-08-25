晶呈科技(4768)今(25)日除權息，開盤參考價為164.85元，每股配發1.7元現金股息、0.3元股票股利，共計2元股利，盤中一度衝至180.5元，順利完成填權息。

晶呈短期股價波動過大，主管機關要求公布近一個月獲利自結數，晶呈7月稅後淨利2900萬元，若以此推估，前7月稅後淨利達8180萬元，超越去年全年獲利。

晶呈先前受限於產能(鋼瓶)無法充分滿足客戶需求，不過，近期生產瓶頸漸漸有改善，法人看好，產品組合持續好轉以及出貨量增加的貢獻下，2022年第3、第4季營收都將維持季增的情形，季增率約30%、12%左右，毛利率可望維持在50%的高檔水準。除特殊氣體外，晶呈再生晶圓出貨量單月已經突破萬片，年底可望持續增加。

晶呈未來2~3年主要動能將來自晶圓廠市佔率大幅提升，及切入其他特殊氣體並往1~2級製造邁進，未來營收可望維持成長腳步不變。