國民黨台中市議會黨團執行長黃健豪諷蔡其昌的社宅政見，指「社宅不是長在嘴上」。(黃建豪提供／林欣儀台中傳真)

台中市長選戰政見交鋒，民進黨參選人蔡其昌25日推出第二波社宅政見，打出4項主張，更宣布若當選將在4年內興建8000戶，蔡還批對手盧秀燕的社宅進度不進反退。市府指出，盧秀燕是務實檢討社宅需求，至今已新增9處動工基地；市議會國民黨團執行長黃健豪則諷蔡說，社宅要幾戶不是長在嘴巴上。

端出社宅政見，蔡其昌說，他若當選市長，將扎實的推動4年8000戶社會住宅動工，並將透過社宅興建地點平均分布、結合在地需求、攜手中央合作等三帖藥方，加速推動社宅進度；此外，也將擴大包租代管、加強管理機制、加碼租金補貼等，盼讓社宅數量朝5％的存量邁進。

蔡其昌也批盧秀燕的社宅政策，他說，前市長林佳龍規畫8年1萬戶、4年內興建逾5500戶社宅，反觀盧秀燕主政至今規畫不到1000戶，甚至把林佳龍規畫的數量砍到剩5000戶，尤其，盧將北屯區太原段社宅用地賣給財團，在房價與房租高漲的時候，盧的社宅進度卻是延宕且縮水。

台中市住宅發展工程處指出，盧秀燕就任後即力拚5000戶好宅，且不只是規畫，必須要實際開工或完工，且她就任3年實際執行數已達5971戶，另有1175戶已編列預算設計中；另市府配合營建署包租代管計畫，1至3期已媒合3563戶、為六都第2多。

對於綠營指控市府將北屯區社宅預定地賣給財團，市府強調，該塊土地屬於配餘地，早在2016年就賣出一半，盧秀燕就任後重新檢討，考量北屯已有2處興建中的社宅，才決定易地西屯區興建，已於去年4月開工。

黃健豪則說，蔡其昌指4年要蓋8000戶社宅，但社宅不是長在嘴上，必須實際開工才算，前市長林佳龍當初喊出1萬戶、最後只蓋了401戶，根本是詐騙集團；建議蔡其昌應先說說自己過去做過什麼，而非開空頭支票。