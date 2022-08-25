網球年度四大賽的最後一站-美國網球公開賽(US Open)即將在下週一(8/29)登場，賽事時間進行兩週，因為時差的關係女子和男子單打的決賽時間將會是在台灣的9/11(日)以及9/12(一)凌晨04:00舉行，以下簡單介紹本屆美網幾位值得大家關注的焦點球星，看看他們是否有機會晉級決賽甚至勇奪冠軍！

球王-麥維德夫(Daniil Medvedev)目前ATP單打積分高達6,885分，領先第二名的德國好手茲維列夫(Alexander Zverev)超過1000分，是本屆美網的頭號種子，自2004年以來美網第一種子都被網壇三大天王(費德勒Roger Federer、納達爾Rafael Nadal和喬科維奇Novak Djokovic)包辦，此項18年的紀錄本屆終於被麥維德夫打破，身為去年的美網冠軍，麥維德夫最擅長的出賽場地就是硬地球場，是本屆奪冠呼聲最高的球員。

蠻牛-納達爾(Rafael Nadal)是本屆美網的第二號種子，今年上半年納達爾狀態極佳，拿到墨爾本公開賽、澳洲網球公開賽、墨西哥公開賽和法國網球公開賽的冠軍簡直無人能擋，可惜的是溫布頓準決賽因為腹肌撕裂傷而退賽，上週的辛辛那提大師賽納達爾首次回歸試水溫，32強意外敗給最終拿到冠軍的科里奇(Borna Coric)，如今整理好狀態再次出發，廣大球迷引頸期盼他一掃溫網陰霾，拿下今年屬於他的第三座大滿貫。

澳洲黑馬-基爾喬斯(Nick Kyrgios)的表現也不容網壇小覷，半年前他還只是世界排名137名之輩，接著在休士頓公開賽、斯圖加特公開賽和哈雷公開賽連續闖進四強後漸入佳境，溫網更是殺入決賽最後敗給前球王喬科維奇，接著在華盛頓公開賽拿下冠軍，如今世界排名一舉來到第26名，本屆以第24種子之姿出征美網被視為超級黑馬，相信任何球星都不願意提早遇到基爾喬斯。

女子單打部分最被看好奪得本屆冠軍的是波蘭球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)，斯威雅蒂今年表現十分強勢，到目前已經抱回卡達公開賽、印地安泉公開賽、邁阿密公開賽、斯圖加特公開賽、羅馬公開賽以及法國網球公開賽共6座冠軍獎盃，並創下連續37勝的女子網壇單打紀錄，不過近期斯威雅蒂表現得比較掙扎，加拿大和辛辛那提連續兩項1000績分等級的賽事都在16強止步，儘管近期狀態比較起伏，斯威雅蒂相較其他女網球星還是近年來表現最穩定的，因此論奪冠機率還是屬斯威雅蒂最高。