今年英超開局大洗牌，應該沒有人會想到上季聯賽亞軍和歐冠亞軍的利物浦，竟然2和1敗3連不勝，目前在積分榜排名倒數第5；而上季開局3連敗的兵工廠鹹魚翻生，本季迎來3連勝的夢幻開局，也是目前唯一全勝隊伍，站上久違的榜首位置。

足球迷經常會說：英超無弱旅。前3輪比賽過後確實呈現了不一樣的風景，上季冠軍曼城和第4名的熱刺依然維持水準，同樣是2勝1和分居第2和第4名，但2勝1和的還有上季驚險保級的里茲聯與近年穩步成長的布萊頓；豪門新貴紐卡索聯和最強升班馬富勒姆也保持不敗，1勝2和緊追在後。

讓球迷跌破眼鏡的還有上季第3名的切爾西，上周作客里茲聯因守門員門迪（Édouard Mendy）玩火送禮，最終以0：3慘敗，前3輪僅取得1勝1和1敗。曼聯開季2連敗墊底，但在與紅軍的淪落人對決中以2：1勝出，排名暫時回升至14位。

本周對兵工廠來說仍是搶分的好機會，主場迎戰富勒姆的「倫敦德比」雖然是硬仗，但以槍手開季的狀況來看，傑蘇斯（Gabriel Jesus）和津琴科（Oleksandr Zinchenko）兩名前曼城球員迅速融入進攻體系，並解放了副隊長扎卡（Granit Xhaka）的才華，加上外借回歸的中衛薩利巴（William Saliba）穩固了後防，蒂爾尼（Kieran Tierney）與富安健洋（Takehiro Tomiyasu）傷癒復出，阿特塔（Mikel Arteta）不僅可維持勝利十一人的先發陣容，同時也有更多可用之兵以供調度。富勒姆開季表現可人，塞爾維亞射手米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）也維持他在英冠進球王的威力，但槍手多年來在對戰上保有優勢，只要正常發揮並小心對手的快速反擊戰術，應有較大機會可以搶下4連勝。推薦主勝、總分2.5大。

水晶宮是上季對曼城不落下風的4支球隊之一，也是唯二作客擊敗藍月亮的隊伍。水晶宮開幕戰不敵兵工廠，隨後踢平了利物浦擊敗阿斯頓維拉，4分積分目前暫居第9。曼城前兩輪都輕鬆過關，但上周作客紐卡索聯陷入苦戰，一度以1：3落後，不過曼城仍發揮後上追分的本事，先由哈蘭德（Erling Haaland）扳回一城，德布勞內（Kevin De Bruyne）再以一記穿越3名防守球員的球王級助攻，由貝納多.席爾瓦（Bernardo Silva）將比分追平。曼城在這場比賽暴露出右路防守的破綻，讓紐卡的法國左翼聖馬克西姆（Allan Saint-Maximin）如入無人之境，送出兩次助攻並為紐卡贏得自由球，由特里皮爾（Kieran Trippier）精準射門破網。水晶宮的左路也有突破力強兼具速度又能得分的象牙海岸國腳薩哈（Wilfried Zaha），如果曼城無法改善右路的罩門，恐怕又將是一場苦戰。推薦讓分水晶宮(+1)勝。

最後談一談利物浦，上周就提到紅軍傷兵滿營，作客對背水一戰的曼聯絕不容易，果不其然敗走老特拉福，本周回主場安菲爾德，情況又會如何？就目前已知狀況，努涅斯(Darwin Núñez)繼續因紅牌停賽，蒂亞戈(Thiago Alcântara)、科納特(Ibrahima Konaté)、若塔(Diogo Jota)、張伯倫(Alex Oxlade-Chamberlain)、瓊斯(Curtis Jones)和馬蒂普（Joel Matip）因傷缺陣，原本上周一度以為可以復出的幾內亞中場納比凱塔（Naby Keita）則是未知數，最近有傳言德甲多特蒙德希望收購凱塔，但紅軍主帥克洛普(Jurgen Klopp)並不同意在夏天放人，除非能找到替代人選，例如他一直關注效力多特蒙德的英格蘭中場貝林漢(Jude Bellingham)。紅軍本輪的對手伯恩茅斯，開幕戰以2:0擊敗阿斯維拉，但隨後連續大敗給曼城和兵工廠0:4和0:3，整體實力和前列球隊有一定差距，紅軍雖然傷兵不少，但進攻上仍有近況不錯的薩拉（Mohamed Salah）和迪亞斯（Luis Díaz），以伯恩茅斯在前兩輪展現的防守水平，紅軍可望取得不只一個進球。推薦主勝、總分2.5大。