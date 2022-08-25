直播》本土確診恐破3萬 指揮中心最新說明。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增26,967例本土新冠肺炎個案，其中雙北就佔了9336例，破9000例大關，以及308例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。其中新增疫情較上周四同期增加16.8％，並新增3例兒童染上MIS-C，死亡則包含一名無慢性病的30多歲女，疑為新冠合併猛爆性心肌炎致死。

指揮中心表示，今日新增之26,967例本土病例，為12,263例男性、14,694例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(5,892例)，臺北市(3,444例)，臺中市(2,995例)，桃園市(2,935例)，高雄市(2,138例)，臺南市(1,765例)，彰化縣(1,069例)，新竹縣(820例)，苗栗縣(716例)，新竹市(713例)，屏東縣(635例)，雲林縣(612例)，宜蘭縣(582例)，花蓮縣(531例)，基隆市(526例)，嘉義縣(423例)，南投縣(387例)，臺東縣(251例)，嘉義市(242例)，澎湖縣(158例)，金門縣(126例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日。

指揮中心說明，今日新增308例境外移入個案中，為157例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)，美國(6例)，馬來西亞(4例)，加拿大、韓國、菲律賓及日本(各3例)，丹麥、印尼及泰國(各2例)，印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大國、新加坡、義大利、奧地利、法國、香港、土耳其及英國(各1例)，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月25日至8月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,898,092例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,747,388例排除)，其中5,142,279例確診，分別為26,072例境外移入、5,116,153例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,728例COVID-19死亡病例，其中9,712例本土。