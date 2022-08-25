警察職責是保護人民，同時也要受到保護，財團法人桃園市博理基金會本於其捐助章程所定增進人類社會生活及社會公益之本旨，已多面向就社會各界進行捐助，並有感於社會發展穩定，實有賴警察人員之犧牲奉獻，為能支持警察堅定執法信念及表達對警察人員之敬意，對於增進人類社會生活及社會公益之治安防治事項捐贈警察新式輔助應勤裝備，以保障員警執勤安全。另因警察需隨時處理治安突發事故及緊急狀況，考量應勤裝備實務運用上，員警仍需購置非致命性防護裝備，更能有效打擊犯罪及保護員警執勤安全。

挺警護安全！博理基金會贈北市警逾7百萬新式輔助應勤裝備。

因此，博理基金會為貫徹其上揭回饋社會之公益理念，熱心捐贈總價值約新臺幣784萬元的「多功能臂式盾牌、防割衣、防割袖套及手套、防暴鋼叉、多功能氣動式網槍等」新式輔助應勤裝備給臺北市政府警察局。

博理基金會贈北市警逾7百萬新式輔助應勤裝備。(台北市警察局提供)

未來員警使用「多功能臂式盾牌、防割衣、防割袖套及手套」可有效提升執勤防護力；而使用「防暴鋼叉」，在防制暴力發生時，能使員警與歹徒或思覺失調症者保持安全距離，進而控制其行動完成警察執法效能，以降低受傷風險；另「多功能氣動式網槍」，重量輕巧，有「捕捉網」及「訓練網」，均可重複安裝使用，有效射程約10公尺，可瞬間阻止歹徒行動，並將傷害降到最低。

臺北市政府警察局感謝博理基金會的熱心捐贈，讓執勤員警備感暖心，執行各項勤務時更安心，這些新式輔助應勤裝備將優先配發給外勤單位使用，並落實將實務情境融入教育訓練，期能發揮最大功效，進而保障民眾權益及執勤同仁安全。