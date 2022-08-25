配合臺灣文博會與台灣設計展策畫的文博遶境，是為帶領大家體驗百年高雄設計的大型策畫，也是台灣城市史上最大的文化風土體驗遊程，自一開賣就受到大家熱烈的搶購，許多遊程秒殺完售。為了回應大眾的支持，高雄市文化局克服了相當的困難，針對其中17條熱門遊程加開共26場次，尤其針對最受歡迎也最難洽談的小白宮遊程特別加開4個場次，預計8月26日中午12點在高雄幣平台開賣，詳情請見台灣設計設計台灣官網(https://twdesign.tw/)。

文化局局長王文翠表示，陳其邁市長上任積極推動高雄文創產業的發展，爭取到台灣燈會、金曲獎與此次的臺灣文博會、台灣設計展到高雄，不僅兌現競選承諾，亦重塑高雄城市榮光。此次文博遶境的策畫是史副市長帶領文化局同仁一次創新的策畫，希望以高雄百年城市的歷史縱深帶大家領略屬於高雄的歷史與風土，文博會、設計展呼應的不僅是現代與未來，更是根植於過去的泥土中，而文博遶境受到的歡迎亦展現了這十數年高雄在文化工作上的耕耘，故針對大家熱烈敲碗的小白宮、石灰窯等17條遊程加碼了26場次，尤其小白宮的行程加場最多，希望上次沒來得及報名的民眾記得來搶購，因涉及和相關單位的洽談，這次加場將是最後參加機會，邀請大家8月26日上高雄幣平台購買。

8月起文博遶境32遊程近八成的遊程已經完售，無論是外地還是高雄本地遊客，都對活動讚不絕口，更有民眾一口氣報名多條遊程，就為了體驗高雄城市不同的歷史人文風情。故此次加開的行程除了張學良幽禁月歲的小白宮、北號誌樓一日鐵道號誌員體驗、逍遙園武德殿日式貴族體驗、百年石灰窯秘境探查等深獲好評的行程外，特別推薦兩條追逐約翰湯姆生足跡的遊程「走入十九世紀台灣:在荖濃溪谷和約翰湯姆生相遇」、「山林探險趣!游永福帶你體驗空前絕後的約翰湯姆生超CHILL高雄溪谷之旅」來自英國的約翰湯姆生是19世紀世界著名的攝影師、探險家與地誌學者，1871年來到台灣從打狗港登陸，最遠進入荖濃溪流域，他用攝影鏡頭為台灣留下彌足珍貴的世紀影像，此次兩條特別策畫將帶大家追尋150年前偉大探險家的足跡，體驗氰版攝影與西拉雅特色餐。

其他尚有穿越走讀300年左營舊城歷史，體驗古早畫糖技藝的「左營舊城翻轉時空新體驗 高科技互動裝置帶你玩最夯的沉浸式之旅」，還有尋訪絕美秘境美濃竹仔門百年水力發電廠和適合清涼親子玩水一夏的「一日美濃這樣玩~漂漂河野放小孩趣」，還有搭上飛行熱潮，由飛行達人江敬業或楊勝斐帶領玩轉「一日機長！飛進日治時期岡山醒村的時光航道」，場次剩餘名額不多，即將完售。邀請大家拿起手機註冊高雄幣平台，選擇文博遶境相關遊程，在等待台灣設計展開展的同時，來趟高雄百年深度探險之旅，此次加開是最後機會，請大家把握錯過不再。