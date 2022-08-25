《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)即將於本週日(8/28)進行冠軍決賽，進入決賽圈的兩隊，如眾人預期，分別由例行賽17勝1敗、戰績排名第1的GEN.G戰隊，對上例行賽15勝3敗、戰績排名第2的T1戰隊。若加計本次決賽，這已是兩隊今年度的第6次交手，本季最後一場比賽，強強對決，比賽精彩可期，切勿錯過；虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是相關分析：

8/28(日) 13:00，T1戰隊@GEN.G戰隊，推薦：讓分「GEN.G戰隊－1.5（局）」勝

先說T1，準決賽對上例行賽排名第4的DWG戰隊，雙方打滿5局，最終由T1拿下勝利。比賽前2局T1展現壓倒性的實力擊敗DWG，第1局T1以擊殺數18：7、約9千的經濟領先，僅用25分4秒，輕鬆擊敗DWG拿下首局勝利；第2局T1同樣僅用25分鐘左右的時間，以擊殺數16：10、逾7千的經濟領先，再次擊敗DWG，以2：0率先聽牌。第3局，T1選手Zeus在上路展現強大的宰制力，迫使DWG陣前換下Burdol，接替的Nuguri頂著巨大壓力，努力打出3／4／7 (擊殺數／死亡數／助攻數)的成績，幫助DWG扳回一城。第4局，T1的雙核心Faker和Gumayusi兩人狀態下滑，讓DWG找到機會扳平比數，將比賽拖到第5局。最後決勝局，雙方打得都很謹慎，比賽一直進行至42分鐘，T1才在遠古巨龍坑前的團戰分出勝負，拿下比賽勝利。

再說GEN.G，準決賽對上例行賽排名第3的Liiv沙盒(LSB)，最終GEN.G以3：1拿下勝利。本季LSB的實力堅強，例行賽最後2週面對DWG和T1兩支強隊，都能以直落2的比數，拿下比賽勝利，但在季後準決賽卻差點遭GEN.G以直落3結束比賽，由此也能感覺到GEN.G本季在LCK無法被憾動的強大。回到與LSB的比賽，第1局雙方火藥味十足，比賽進行至第14分鐘，累計的死亡數就高達20個，不過由於GEN.G在第23分鐘率先拿下巴龍，打破僵局，拉開領先差距，搶下首局勝利。第2局雙方下路選手使出渾身解數，LSB下路Prince一對三漂亮打出雙殺、GEN.G下路Ruler極限拉扯也有5／1／8的表現，但最終仍是GEN.G技高一籌，比數來到2：0，GEN.G率先聽牌。第3局，Prince發力，打出10／1／11的驚人數據，終於幫助LSB扳回一城，將比賽拖至下一局。第4局，GEN.G火力全開，全場比賽僅用22分36秒，便以擊殺數18：3、逾1.4萬的經濟領先，輕鬆結束比賽。

本場比賽是雙方今年的第六度交手，T1的實力雖然不差，但面對實力在走下坡的DWG，尚無法輕鬆取勝，更遑論對手是目前正處於實力巔峰的GEN.G。看好GEN.G能贏得比賽勝利，追求高賠率的朋友，也可嘗試購買GEN.G讓1.5(局)勝。