為關懷弱勢家庭與中低收入戶，今(25)日新北市議員李翁月娥與蘆洲五年歲會及五股五方福德宮攜手捐贈1710公斤的愛心白米，分送給三重、蘆洲地區弱勢家庭，同時呼籲各界共同響應作愛心；新北市議員李翁月娥表示，古時送米有祝福的意思，因此本次除了贈米除幫弱勢度過難關之外，也為他們獻上深深的祝福。

李翁月娥表示，今天特地結合「蘆洲五年千歲會」及「五股五方福德宮」一同捐贈白米，捐贈給地方的弱勢家庭、中低收入戶、身障人士以及單親家庭及社會邊緣人。

她說在古時候送白米的是非常貴重的禮物，也代表著無限的祝福與心意，因此除了協助他們度過艱難的時刻，同時也獻上最深的祝福，也希望透過這樣的機會拋磚引玉，使社會各界共同響應作愛心。

「蘆洲五年千歲會」及「五股五方福德宮」多年來，肩負著社會公益責任，長期救濟協助地區的弱勢家庭，投入公益活動不遺餘力；五股五方福德宮涂正雄主委表示，去年因為疫情我們沒有舉辦，由於李翁月娥議員關懷弱勢族群眾所皆知，因此過去幾年都是一同作愛心捐贈，長年以來我們都和她密切配合，我們也將秉持著把愛傳出去的精神，繼續肩負起社會公益責任，繼續救濟需要幫助的弱勢家庭。