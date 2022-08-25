「福爾摩沙衛星五號」（以下簡稱「福衛五號」）發射迄今已屆滿5周年，國科會今(25)日表示，近期協助中美洲友邦建立香蕉黃葉病大面積監測系統，運用影像判別黃葉病危害，病防治危害擴大，保全香蕉產業發展。

國科會指出，「福衛五號」為我國打造自主光學遙測衛星，自2017年升空至今，5年來取像累積超過6萬組黑白與彩色影像，接收影像成功率94.87％，拍攝國內災害事件19件，國外災害事件101件。

國科會提到，「福衛五號」的影像應用廣泛，除勘災之外，亦協助政府及產學界進行國土監測、植被、水文研究等；且拍攝主角除台灣之外，也對全世界提供協助，近期則是協助中美洲友邦防止香蕉黃葉病危害擴大。

國科會說明，中美洲近來發生香蕉黃葉病害，香蕉是友邦瓜地馬拉、宏都拉斯及貝里斯的重要產業，外交部因此請國科會協助，令操控「福衛五號」的國家實驗研究院國家太空中心進行系統性拍攝，並設計程式自動判別黃葉病危害區域，而使友邦政府得以及時進行有效的隔離，防止危害擴大，保全香蕉產業發展。

國科會稱，「福衛五號」設計的任務壽命為5年，直至今日正滿5年，達到美國NASA與歐洲太空總署認定的技術完備等級最高等級TRL 9（系統實際完成任務），為台灣太空科技豎立里程碑，代表台灣能在國際衛星元件製造供應鏈站穩腳步。

雖然「福衛五號」已達預期任務壽命，但國研院太空中心表示，整體衛星健康度仍佳，並不會立即除役，將持續守護台灣、觀照世界。未來也將嘗試比較多的實驗計畫，包含拍攝原任務範圍（北緯60度至南緯40度區間）外的影像、進行較大角度的姿態轉動、進行次系統元件實驗等，取得更多實驗數據，做為未來衛星設計製造的參考。