嘉義縣義竹鄉中平社區理事長謝勝麒獲111年度「農村領航獎」殊榮，縣府農業處長許彰敏（左）到謝勝騏合作社，貼紅紙祝賀。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉中平社區理事長謝勝麒返鄉務農後，集結約30人組成全台耕種面積最大的代耕團隊，為促進社區活絡，進一步成立「保證責任嘉義縣御良田玉米生產合作社」，並將合作社5％公益基金回饋給社區，更連續3年申請水保局青年回留計畫，鼓勵青年參與社區活動、共同打造玉米品牌之餘，也積極推廣食農教育及體驗活動，近日獲農委會農村領航獎殊榮。

謝勝麒從小看著父親務農，原本沒繼承家業的打算，因父親健康因素，毅然辭掉工作返鄉務農，對於玉米品種、栽種方式完全不了解的他，憑著毅力與不服輸的精神從頭學起，除參與農委會「小地主大佃農」計畫，也到農會上課，認識許多有相同理念的青農，為融入自己經營理念，集結約30人組成代耕團隊，企圖用新觀念、新方法，解決農村老農無力耕作問題，讓農田滾出財富，現已是全台耕種面積最大的代耕團隊。

當上中平社區發展協會理事長後，謝勝麒成立「保證責任嘉義縣御良田玉米生產合作社」，與在地農民合作耕種300公頃以上玉米田，並將合作社5％公益基金回饋社區。

2020年至今年，謝勝麒透過社區名義申請水保局青年回留計畫，鼓勵青年參與社區活動，吸引青年回鄉從事生產工作，共同打造玉米品牌，現也積極推廣食農教育、體驗活動，與在地國中小、幼兒園合作進行玉米食農教育發展，讓孩童親近產地，學習家鄉產業及飲食文化。

謝勝麒認為，螺絲可以把材料組成各種桌椅與機器，造就其功能與效用，社區理事長角色也是一顆小螺絲，組織著社區資源、帶動每一位居民參與，在各世代合作與延續下，才能逐步拼湊、營造美好家園生活。

嘉義縣政府農業處指出，行政院農業委員會舉辦的「農村領航獎」是從全台各地農村生活、生產、生態的英雄們中，選出對農村社區發展貢獻卓越的領航者，今年共有30人獲獎。