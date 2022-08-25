國立高雄科技大學教育部USR計畫「鄰家好漁」執行團隊，與農委會漁業署、屏東縣府合作，於8月24日至8月26日參加日本國際水產暨技術展，強力推銷我國優質漁產，讓國際買家與專業人士體驗臺灣水產的鮮美滋味，更是展現無懼中國打壓，為國內漁民找出路之積極作為。

日本國際水產暨技術展為重要全球漁業盛事，本次高科大與漁業署、屏東縣府參展，主力行銷產品除了我國頗負盛名的石斑魚與鰻魚冷凍魚貨，更有高科大團隊研發之五種口味午仔魚即時包，以及有口皆碑的美顏膠原飲與胜肽面膜。(高雄科大提供)

國立高雄科技大學教育部USR「鄰家好漁」計畫赴日參加國際水產暨技術展，大學與政府攜手合作，積極為國內漁民找出路。(高雄科大提供)

日本國際水產暨技術展為重要全球漁業盛事，今年為第二十四屆舉辦。此展涵蓋了目前日本水產業界生產、加工及物流等各個領域，每年都吸引超過800家以上的參展商參展，同時也吸引超過1萬人以上的專業買主參觀，買家來自超過20個國家，包含阿根廷、中國、英國、韓國、菲律賓、泰國、印尼、越南等等。

本次高科大與漁業署、屏東縣府參展，主力行銷產品除了我國頗負盛名之石斑魚與鰻魚冷凍魚貨，更有高科大團隊研發之五種口味午仔魚即時包，以及有口皆碑的美顏膠原飲與胜肽面膜。據參展團隊成員表示，目前已有多間廠商對我國漁貨表達高度興趣，相信本次參展定會收穫滿滿。

日本國際水產暨技術展為重要全球漁業盛事，今年為第二十四屆舉辦。據參展團隊成員表示，目前已有多間廠商對臺灣漁貨表達高度興趣，相信本次參展定會收穫滿滿。(高雄科大提供)

面對中國近來頻頻禁運我國農漁產品，本次至日本參展可謂開拓海外市場之重要一步，除了打響「MIT漁貨」的金字招牌，讓國外民眾品嚐到臺灣漁產品的美味與健康，更是呈現政府與大學合作，共同保障漁民權益之決心。