飯店業者華園(2702)股東會通過配息1元、配股3.5元，24日以23.7元參考價除息交易。華園填權息氣勢強勁，股價昨日放量勁揚8％，今（25）日續帶量飆升8.98％至29.7元，填權息率達45.16％，終場勁揚5.66％、收於27.05元，領漲觀光類股。

華園2022年第二季合併營收3.62億元，季增達52.56％、年增達97.28％，營業利益0.46億元，較首季及去年同期轉盈，雙創近2年半高點。配合業外收益跳增至0.92億元，使稅後淨利0.54億元、季增達11.5倍、改寫同期新高，每股盈餘0.5元。

累計華園上半年合併營收6億元、年增達84.18％，營業利益1.26億元、較去年同期虧損0.82億元大幅轉盈，雙創近3年同期高點。配合業外收益達1.14億元，較去年同期顯著轉營挹注，使稅後淨利0.59億元、每股盈餘0.54元，較去年同期轉盈、雙創近4年同期高點。

華園第二季及上半年營運顯著轉盈，主因新增加州聖荷西費利蒙SpringHill Suites酒店據點，且受惠美國旅遊需求復甦帶動據點營運回升，業外則受惠匯兌收益及政府補助挹注。台灣第二季營運雖受疫情影響，但上半年營業虧損亦減少16.56％。

據華園財報揭露，美國第二季營收3.52億元，季增達57.65％、年增達99.67％，營業利益0.59億元，較首季及去年同期虧損0.25億元、0.15億元大幅轉盈。上半年美國營收5.86億元、年增達93.51％，營業利益0.33億元，較去年同期虧損0.65億元大幅轉盈。

隨著暑期旺季到來，華園7月自結合併營收1.5億元，月增6.2％、年增達61.96％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收7.49億元、年增達68.45％，創近3年同期高點。隨著美國正式將新冠肺炎流感化，法人看好下半年營運動能暢旺，今年本業營運可望顯著回升。