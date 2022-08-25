來自馬來西亞的歌手艾成，17日意外墜樓身亡，憾事發生後，大馬家人全都飛奔來台悼念，希望能陪艾成走完最後一程，雖然父母傷心欲絕，仍心疼媳婦王瞳頓失依靠太孤單，決定把兒子骨灰留在台灣，陪伴在她身邊。

王瞳和艾成愛情長跑多年成婚，在疫情前隨艾成回鄉探視家人，看到父母為了兒子收集新聞剪報，感到相當感動，直呼艾成出生在一個幸福有愛的家庭。但疫情爆發後，艾成近3年沒返回家鄉，未能陪伴在父母身邊，讓他耿耿於懷，加上演藝之路不順及投資的餐廳倒閉，種種事情發生，讓艾成對家人感到非常愧疚。

王瞳原先規劃9月10日和艾成在大馬成婚，可惜未能如願，她決定穿上艾成送的白色洋裝，把追思音樂會當成婚禮舉辦，圓滿生前的遺憾，並曝光準備的驚喜喜帖。據身邊友人透露，王瞳本來要讓艾成媽媽將兒子骨灰帶回家鄉，但婆婆心疼王瞳失去依靠，最後決定將艾成的骨灰留在台灣陪伴媳婦，地點選在三峽的墓園。

艾成從馬來西亞來台發展，奪下《超級偶像2》冠軍出道，跨足主持、戲劇演出，他和王瞳愛情長跑10年，2020年登記結婚，艾成當時承諾告白，「和世上很多成功的男人比，我一定差遠了…但我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛。」他原本準備9月帶王瞳回大馬辦婚禮，沒想到8月17日突傳出墜樓身亡，震撼演藝圈。艾成的後事採基督教儀式，追思會結束後，遺體將在二殯火化。