7月外銷訂單意外翻黑，經濟部國際貿易局早在月前規劃攜手外貿協會啟動「全球搶單行動專案」，國際貿易局長江文若25日指出，為減輕製造業下半年庫存壓力，紓解供應鏈旺季不旺隱憂，將與貿協動員全球外館洽邀駐地買主，爭取海外訂單，預計可望創造4.8億美元商機。

下半年台灣各產業的出口面臨挑戰，江文若指出，為維持出口動能超前推出搶單行動，以分散市場、多元產業、數位行銷等作為策略，全方位協助企業拚出口、搶訂單；貿協秘書長王熙蒙則指出，全球搶單行動專案從9月起緊鑼密鼓舉辦三大旗艦活動，包括9月「電子資通訊與智慧醫材採購大會」、11月「韌性供應鏈夥伴大會」、正在籌組的新南向智慧產業貿訪團等。

江文若說，9月率先會鎖定電子資通訊業與智慧醫療等兩大部分，規劃台灣供應商跟國際買主做洽談，目前已邀來38國、153位夥伴參加線上洽談，包括義大利工業顯示器領導公司、保加利亞最大ICT代理商以及馬來西亞最大汽車製造及銷售集團等，11月則擴大基礎建設、紡織、機械、文創等。

研華董事何春盛指出，研華全球佈局除了美、中、歐市場，東南亞市場包括泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印度等均早已佈局且設有分公司，以去年來說，東南亞市場業績大幅成長40％，他認為這區塊在人口年輕與人口紅利帶動下已是各國工業製造近年成長動能，中國不再是低廉製造基地，不只是台灣廠商陸續撤，韓國、日本等都在離開中，但台灣業者不應太過倚賴一個地區，對研華來說，東南亞是二軍市場，一軍市場在美歐日等，才是真正決戰點。